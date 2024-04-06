В «Крокус Сити Холле» проходит пожарная экспертиза
В концертном зале «Крокус Сити Холл», разрушенном пожаром после теракта 22 марта, сотрудники Следственного комитета России проводят пожарную экспертизу.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Crocus Group.
«Всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус Сити Холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет России», — пояснили в компании.
Ранее стало известно, что часть автоматизированной системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не сработала после возникновения пожара во время теракта 22 марта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru