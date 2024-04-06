В «Крокус Сити Холле» проходит пожарная экспертиза

В концертном зале «Крокус Сити Холл», разрушенном пожаром после теракта 22 марта, сотрудники Следственного комитета России проводят пожарную экспертизу.

Частичное отключение: В «Крокусе» не сработала часть пожарной сигнализации

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Crocus Group.

«Всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус Сити Холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет России», — пояснили в компании.

Ранее стало известно, что часть автоматизированной системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не сработала после возникновения пожара во время теракта 22 марта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: t.me/mchs_official
ТЕГИ:ПожарЭкспертизаСледственный КомитетСКРКрокус Сити Холл

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