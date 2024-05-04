В Хабаровске загорелась кровля торгового центра
4 мая 202406:46
Пожар произошел в торговом центре в Хабаровске, загорелась кровля здания. Об этом сообщили в МЧС.
По данным управления ведомства по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании поступило в 12:20 (05:20 мск). Пожар произошел в здании ТЦ на улице Краснореченской.
Как отметили в МЧС, 270 человек самостоятельно вышли на улицу. На месте ЧП работают 20 специалистов и десять единиц техники.
Открытое горение было ликвидировано около 06:35 по Москве.
«Предварительно, площадь пожара составила 1 100 квадратных метров», — указали в МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru