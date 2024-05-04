В Хабаровске загорелась кровля торгового центра

По данным управления ведомства по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании поступило в 12:20 (05:20 мск). Пожар произошел в здании ТЦ на улице Краснореченской.

Как отметили в МЧС, 270 человек самостоятельно вышли на улицу. На месте ЧП работают 20 специалистов и десять единиц техники.

Открытое горение было ликвидировано около 06:35 по Москве.

«Предварительно, площадь пожара составила 1 100 квадратных метров», — указали в МЧС.

