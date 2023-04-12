Ропот коммунистов, удивление юристов: Какую реакцию вызвали поправки об электронных повестках
Госдума приравняла электронные повестки к бумажным, а для уклонистов ввела запрет на выезд из страны. Юристы заявляют о нарушении Конституции, а эксперты предрекают новый отток населения.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил об отсутствии обязательства для россиян иметь аккаунт на портале «Госуслуги». Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
«Иметь личный кабинет на госуслугах – право, а не обязанность человека. Ответственности за удаление аккаунта – нет. В этом смысле упреков в лицемерии или смене позиции — не принимаю», – сказал Хинштейн.
Так, 11 апреля Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Законопроект приравнивает электронные повестки к бумажным, а для уклонистов вводит запрет на выезд из страны, управление транспортом и некоторые имущественные операции. По заявлению властей, нововведения касаются всех военнообязанных.
Таким образом, в частности, вводятся новые способы рассылки повесток: заказным письмом, электронно через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ. При этом вручение повестки в руки и через работодателя сохраняется. Повестку посчитают полученной с момента ее размещения в личном кабинете.
Согласно законопроекту, если повестка не признана врученной лично или электронно, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения будут действовать, пока призывник не явится в военкомат.
На заседании Госдумы депутаты от КПРФ объявили о нарушениях в ходе принятия закона о совершенствовании системы воинского учета. В ходе заседания 11 апреля коммунистка Нина Останина заявила, что депутатам дали слишком мало времени, чтобы ознакомиться с текстом (который изначально касался только призывников). Также она пожурила авторов законопроекта за опечатки, призвала «пожалеть военкоматы», на которые теперь ляжет дополнительная нагрузка, и принять пакетом законопроекты еще и об отсрочках.
«Чтобы принимать целый закон после того, как мы послушали телевизионные интервью и за два часа посмотрели поправки, – такого не было на моей памяти еще ни разу. Первоначальный текст содержал 56 страниц, поправки – 80 страниц. Сделайте хотя бы вид, что мы заботимся о наших гражданах. Рассмотрите законы, чтобы принять отсрочки для многодетных отцов, для отцов детей инвалидов, для единственных детей родителей. Пусть это будет огромный пакет мобилизационных законов, и тогда народ нас поймет», – призвала она, но ответа не получила.
В свою очередь коммунист Алексей Куринный призвал изменить порядок принятия поправок, но вызвал гнев вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина.
«Задайте вопрос себе – зачем вы становились депутатом Государственной Думы? Чтобы саботировать решения?», – сказал Володин и призвал депутата отправиться на фронт. После этого коммунисты больше не возмущались.
А депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что депутаты, которые хотят обсуждать поправки в закон о воинской службе – просто пиарятся и предложил без демагогии принять их.
«Те ограничения, которые мы вводим – совершенным образом очевидны. И не надо вокруг этого шабаш устраивать. Все ясно, четко и понятно. 18, 20 лет наступило – шагом-марш служить в армии. Поэтому я считаю, что все эти разговоры больше для какого-то пиара. Обращаюсь к своим коллегам, которые здесь пытались каждую отдельную поправку... Поправки какие-то, чуть ли не все выставлять. Давайте принимать те решения действительно плечом к плечу, без всякой демагогии и базара», – сказал он.
Тем временем юристы и эксперты заявили о нарушении прав россиян в поправках. Адвокат коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Владислав Жук заявил, что поправки к закону являются «революционными в рамках действующей в РФ правовой системы». По его словам, видны прямые противоречия документа со ст. 27, 34, 35 и 37 Конституции РФ – о свободе передвижения и выезда, свободе использования способностей и имущества, охране права частной собственности и праве на труд.
«Некоторые нововведения ранее были фактически недопустимы и неприменимы», – сказал Жук в интервью газете «Коммерсант».
Ряд экспертов на фоне нового порядка снова предрекают отток населения из России. Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН предположил, что россияне, которые недовольны поправками об электронных повестках и наказанием за неявку в военкомат, скоро покинут страну. При этом он указал, что те, кто остался в России, не будут публично выражать свое недовольство.
«Когда была первая волна мобилизации, люди были морально к этому не готовы, все это было неожиданно. Многие уехали, руководствуясь не столько здравым смыслом, сколько будучи напуганными. Сейчас идет рутинизация процесса. С одной стороны, те, кто испугался, уехали, а те, кто остался, привыкли к логике СВО. Нынешний подход достаточно вялотекущий, не планируется каких-то новых волн мобилизации. Каких-то эксцессов не будет, а недовольные будут постепенно продолжать релоцировать или не возвращаться», - сказал Гращенков.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что ограничительные меры в отношении гражданина, не явившегося по повестке, будут приниматься только во время следующего призыва. Россиянам, проживающим за границей, парламентарий посоветовал получить повестку, взять отпуск на год, отслужить в России и «ехать обратно за границу, радостно там работать». К тем гражданам, которые уехали и за рубеж менее чем на три месяца, вопросов, по мнению Картаполова, не возникнет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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