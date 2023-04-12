Ропот коммунистов, удивление юристов: Какую реакцию вызвали поправки об электронных повестках

Так, 11 апреля Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Законопроект приравнивает электронные повестки к бумажным, а для уклонистов вводит запрет на выезд из страны, управление транспортом и некоторые имущественные операции. По заявлению властей, нововведения касаются всех военнообязанных.

Таким образом, в частности, вводятся новые способы рассылки повесток: заказным письмом, электронно через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ. При этом вручение повестки в руки и через работодателя сохраняется. Повестку посчитают полученной с момента ее размещения в личном кабинете.

Согласно законопроекту, если повестка не признана врученной лично или электронно, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения будут действовать, пока призывник не явится в военкомат.

На заседании Госдумы депутаты от КПРФ объявили о нарушениях в ходе принятия закона о совершенствовании системы воинского учета. В ходе заседания 11 апреля коммунистка Нина Останина заявила, что депутатам дали слишком мало времени, чтобы ознакомиться с текстом (который изначально касался только призывников). Также она пожурила авторов законопроекта за опечатки, призвала «пожалеть военкоматы», на которые теперь ляжет дополнительная нагрузка, и принять пакетом законопроекты еще и об отсрочках.