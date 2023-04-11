Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам

Государственная Дума одобрила поправку, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, который был указан в повестке.

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Отмечается, что подобные меры будут применяться к тем гражданам, которые не явились по повестке без уважительной причины.

Ранее Депутаты Госдумы одобрили поправку о реестре воинского учета. Также депутаты проголосовали за поправку о возможности зачисления в запас обязанных состоять на воинском учете без личной явки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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