Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам
Государственная Дума одобрила поправку, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, который был указан в повестке.
Отмечается, что подобные меры будут применяться к тем гражданам, которые не явились по повестке без уважительной причины.
Ранее Депутаты Госдумы одобрили поправку о реестре воинского учета. Также депутаты проголосовали за поправку о возможности зачисления в запас обязанных состоять на воинском учете без личной явки, сообщает «Радиоточка НСН».
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