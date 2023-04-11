Депутат Луговой призвал «без базара» принимать поправки в закон о воинской службе
Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что парламентарии, желающие обсуждать поправки в закон о воинской службе – просто пиарятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, вводящиеся ограничения «совершенным образом очевидны», достигшие возраста 18-20 лет граждане должны отправляться на службу в армию.
«Обращаюсь к своим коллегам, которые здесь пытались... Поправки какие-то, чуть ли не все выставлять. Давайте принимать те решения действительно плечом к плечу, без всякой демагогии и базара», - заключил Луговой.
Ранее Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru