Депутат Луговой призвал «без базара» принимать поправки в закон о воинской службе

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что парламентарии, желающие обсуждать поправки в закон о воинской службе – просто пиарятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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По его словам, вводящиеся ограничения «совершенным образом очевидны», достигшие возраста 18-20 лет граждане должны отправляться на службу в армию.

«Обращаюсь к своим коллегам, которые здесь пытались... Поправки какие-то, чуть ли не все выставлять. Давайте принимать те решения действительно плечом к плечу, без всякой демагогии и базара», - заключил Луговой.

Ранее Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках, пишут «Известия».

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