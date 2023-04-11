Депутат Луговой призвал «без базара» принимать поправки в закон о воинской службе

Московский транспорт будет работать в Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля Почти 80 процентов контрактов Москвы на портале поставщиков – закупки товаров отечественного производства Для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро в Москве построят три электродепо Третий класс пожарной опасности установился в подмосковных лесах Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года