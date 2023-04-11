России предрекли отток населения из-за поправок об электронных повестках

Ранее сообщалось, что Госдума 11 апреля рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе», которые предполагают цифровизацию системы воинского учета. В частности, власти создадут единый цифровой реестр военнообязанных, а электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Илья Гращенков отметил, что многие россияне будут реагировать на подобные поправки с «пониманием логики спецоперации».

«Когда была первая волна мобилизации, люди были морально к этому не готовы, все это было неожиданно. Все велось «зверскими» методами: людей хватали, куда-то тащили. Все это вызвало кумулятивный эффект. Многие уехали, руководствуясь не столько здравым смыслом, сколько будучи напуганными. Сейчас идет рутинизация процесса. С одной стороны, те, кто испугался, уехали, а те, кто остался, привыкли к логике СВО. Нынешний подход достаточно вялотекущий, не планируется каких-то новых волн мобилизации. Каких-то эксцессов не будет, а недовольные будут постепенно продолжать релоцировать или не возвращаться», - сказал Гращенков.

Он отметил, что российские власти учли проблемы, которые возникли в ходе проведения частичной мобилизации. По словам Гращенкова, новые поправки позволят властям решать задачи по поиску людей нужных им военных специальностей.

«Власти учли проблемы. Когда объявили мобилизацию, выяснилось, что нет цифровых документов, военкомы не готовы к ее проведению. Сейчас это можно делать дозировано, постепенно решать задачи, которое ставит руководство. Власть может решить свои задачи по поиску людей военных специальностей, кадровых военных. Не хватать первых встречных, а выявлять тех, кто им реально нужен», - резюмировал Гращенков.