России предрекли отток населения из-за поправок об электронных повестках
Власти учли проблемы, которые возникли в ходе проведения частичной мобилизации, отметил в эфире НСН политолог Илья Гращенков. Новые поправки позволят властям решать задачи по поиску людей нужных им военных специальностей, указал он.
Россияне, которые недовольны поправками об электронных повестках и наказанием за неявку в военкомат, скоро покинут страну, предположил глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН. По его словам, те, кто остался в России, не будут публично выражать свое недовольство.
Ранее сообщалось, что Госдума 11 апреля рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе», которые предполагают цифровизацию системы воинского учета. В частности, власти создадут единый цифровой реестр военнообязанных, а электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Илья Гращенков отметил, что многие россияне будут реагировать на подобные поправки с «пониманием логики спецоперации».
«Когда была первая волна мобилизации, люди были морально к этому не готовы, все это было неожиданно. Все велось «зверскими» методами: людей хватали, куда-то тащили. Все это вызвало кумулятивный эффект. Многие уехали, руководствуясь не столько здравым смыслом, сколько будучи напуганными. Сейчас идет рутинизация процесса. С одной стороны, те, кто испугался, уехали, а те, кто остался, привыкли к логике СВО. Нынешний подход достаточно вялотекущий, не планируется каких-то новых волн мобилизации. Каких-то эксцессов не будет, а недовольные будут постепенно продолжать релоцировать или не возвращаться», - сказал Гращенков.
Он отметил, что российские власти учли проблемы, которые возникли в ходе проведения частичной мобилизации. По словам Гращенкова, новые поправки позволят властям решать задачи по поиску людей нужных им военных специальностей.
«Власти учли проблемы. Когда объявили мобилизацию, выяснилось, что нет цифровых документов, военкомы не готовы к ее проведению. Сейчас это можно делать дозировано, постепенно решать задачи, которое ставит руководство. Власть может решить свои задачи по поиску людей военных специальностей, кадровых военных. Не хватать первых встречных, а выявлять тех, кто им реально нужен», - резюмировал Гращенков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти работают над тем, чтобы исключить все возникающие вопросы по электронным повесткам. По его словам, паника и новая волна эмиграции невозможны, поскольку это связано с воинским учетом, а не с мобилизационными мероприятиями.
Как сообщал комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Кроме того, по его словам, электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». Из поправок на сайте Госдумы следует, что запрет на выезд за границу для россиян, подлежащих призыву, будет действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Саратовского военкома арестовали за получение взятки
- Госдума одобрила сокращение срока признания участников СВО пропавшими и погибшими
- Жена президента Зимбабве назвала Лукашенко матерью Белоруссии
- СКР возбудил дело из-за неправомерного изъятия Украиной активов одного из банков России
- Депутаты Госдумы запретили продажу вейпов несовершеннолетним
- Госдума приняла законопроект об электронных повестках
- Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам
- Диетолог перечислила золотые правила быстрого похудения
- Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Тульской области
- Песков: Решение о возможности разблокировки Twitter в РФ - за Роскомнадзором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru