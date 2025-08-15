Дмитриев рассказал о встрече с медведем на Аляске перед саммитом

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что встретил медведя на Аляске накануне переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дмитриев заявил, что считает эту встречу хорошим предзнаменованием перед началом российско-американского саммита.