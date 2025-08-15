Дмитриев рассказал о встрече с медведем на Аляске перед саммитом

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что встретил медведя на Аляске накануне переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дмитриев заявил, что считает эту встречу хорошим предзнаменованием перед началом российско-американского саммита.

Трамп рассчитывает на прекращение огня на Украине по итогам саммита с Путиным

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По данным Кремля, сначала лидеры проведут переговоры тет-а-тет, затем с участием делегаций. В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

Перед началом беседы Путин и Трамп выступят с краткими заявлениями, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

