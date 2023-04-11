Проживающим за рубежом россиянам рекомендовали взять отпуск для службы в армии


При получении повестки постоянно проживающий за границей гражданин РФ может взять отпуск и вернуться в страну для явки в военный комиссариат. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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По его словам, в случае получения повестки такой гражданин может направить документы в военкомат в электронном виде.

Парламентарий посоветовал подлежащим призыву гражданам взять отпуск на год и вернуться в Россию для службы в армии. После этого можно возвращаться за границу, добавил депутат.

Госдума 11 апреля приняла законопроект об электронных повестках. Совет Федерации рассмотрит инициативу 12 апреля. После одобрения сенаторами документ передадут на подпись президенту, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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