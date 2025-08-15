Россиянам разрешили продавать невозвратные товары на Wildberries
Сервис перепродажи от Wildberries поможет тем покупателям, которым не подошли собственные заказы, заявил НСН Алексей Кременсков.
Продажа уже оплаченных товаров на маркетплейсе позволит пользователям уменьшить свои расходы и безопасно передать нужные вещи кому-то еще, рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН.
Wildberries открыл для всех клиентов возможность перепродавать друг другу товары, купленные ранее на маркетплейсе. Такие товары будут собраны в отдельном разделе «Ресейл». Оплата за ресейл-позиции производится отдельно от обычных покупок на маркетплейсе и доступна только в формате 100%-ной предоплаты. После оформления заказа товар можно забрать в пункте выдачи Wildberries, выбранном покупателем. Перепродавать можно будет товары стоимостью от 50 рублей до 25 тысяч рублей. Кременсков подчеркнул, что это станет востребованной опцией.
«Некоторые пользователи уже используют что-то подобное. Главная фишка — можно будет продавать вещи, которые не подлежат возврату, например не понравилась бытовая техника, но она рабочая, или одежда, которая не подошла по размеру, хотя и хорошая. По каким-то причинам на Wildberries некоторые товары отмечены как текстиль, который не подлежит возврату, например носки, если не понравились, то отказаться невозможно. 100% предоплата не станет проблемой для безопасной сделки, так как, если вы не получили то, что ожидали, то маркетплейс проконтролирует ситуацию, а продавец не получит деньги», — отметил он.
Ранее Кременсков рассказал НСН, почему маркетплейсы не решают проблему с фейковыми массовыми заказами.
