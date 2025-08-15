Российские банки отклоняют заявки на кредиты из-за массовых банкротств
Генеральный директор «Лиги защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в разговоре с НСН призвал адекватно относится к тому, что банки отклоняют сейчас до 80% заявок на кредиты.
Сейчас для получения кредита большое значение имеет реальность его возврата, заявил в беседе с НСН генеральный директор «Лиги защиты должников по кредитам» Сергей Крылов.
Российские банки в июле отклонили почти 80% заявок на кредиты, пишут «Известия». Кредитные организации ужесточают политику из-за роста просроченной задолженности по уже выданным ссудам. К концу 2024 года общая сумма долгов россиян составляла почти 37 трлн рублей. В кредитах отказывают не только гражданам с проблемами в кредитной истории, но и тем, у кого на выплату долга будет уходить от 50% до 80% дохода.
Крылов отметил, что банки существенно сократили число одобряемых заявок на кредиты после вступления в силу закона «О банкротстве граждан».
«Подтверждаю, есть сложности, но я считаю, что это отчасти и хорошо. И надо более адекватно к этому относиться. Банкам лучше давать меньше, но со стопроцентной возвратностью, чем давать много, но при этом определенный объем займов не возвращается. Это абсолютно верная и правильная математика. Сейчас большое значение имеет реальность возврата. Если раньше было как-то попроще, закон «О банкротстве граждан» не так часто применялся, а сейчас это стало совершенно неинтересной для банка историей. Им нет смысла давать человеку денежные средства, если он затем их не возвращает, а идет и банкротится», - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что сейчас для получения кредита в банке подтверждения высокого дохода у заемщика уже недостаточно.
«Сейчас банки смотрят не только на доходность в чистом виде, а, например, есть ли дети, алиментные обязательства, остается ли после выплаты взноса по кредиту прожиточной минимум для оплаты ЖКХ и так далее. Уже нельзя сказать, что существует какая-то фиксированная сумма, которая требует для получения только высокий доход. Здесь очень многофакторная история, где надо учитывать очень много вопросов. В банках по этому поводу целые математические исчисления ведутся. Какие были доходы? Каковы они скачкообразные или постоянные?», - рассказал Крылов.
Ранее стало известно, что банки массово отказывают гражданам в смягчении кредитных условий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
