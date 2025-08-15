Сейчас для получения кредита большое значение имеет реальность его возврата, заявил в беседе с НСН генеральный директор «Лиги защиты должников по кредитам» Сергей Крылов.

Российские банки в июле отклонили почти 80% заявок на кредиты, пишут «Известия». Кредитные организации ужесточают политику из-за роста просроченной задолженности по уже выданным ссудам. К концу 2024 года общая сумма долгов россиян составляла почти 37 трлн рублей. В кредитах отказывают не только гражданам с проблемами в кредитной истории, но и тем, у кого на выплату долга будет уходить от 50% до 80% дохода.