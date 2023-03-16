Выпускникам Пензенского госуниверситета вручат повестки вместе с дипломами

Выпускники Пензенского государственного университета получат вместе с дипломами об окончании вуза повестки в военный комиссариат, сообщил военком региона Андрей Сурков.

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О вручении повесток выпускникам стало известно в ходе брифинга Суркова.

«Повестки будут вручаться, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности», - цитирует военкома «Радиоточка НСН».

В некоторых регионах страны ранее начали вручать повестки. Местные власти объяснили, что это необходимо для проверки информации в базах данных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне опроверг сообщения о подготовке к новой волне мобилизации. По его словам, в Кремле этот вопрос не обсуждают, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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