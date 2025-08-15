Над Аляской заметили самолет ДРЛО США перед встречей Трампа и Путина

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3C Sentry вылетел с военной базы в Анкоридже в преддверии саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Данные о полете зафиксировал сервис Flightradar24.

Одновременно над Аляской находился российский Ту-214ПУ из летного спецотряда «Россия». Оба борта относятся к спецавиации и предназначены для командования и управления.

Boeing E-3 Sentry оснащен вращающимся радаром диаметром около 9 метров, обеспечивающим обзор на 360° и обнаружение целей на расстоянии до 400 км.

Ту-214ПУ является воздушным командным пунктом, способным управлять войсками и госструктурами в полете, в том числе в кризисных ситуациях, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr/Joseph
