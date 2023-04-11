Песков: электронные повестки не вызовут панику и волну эмиграции

По его словам, законопроект о создании единого реестра военнообязанных связан с необходимостью модернизировать систему воинского учета. Как отметил представитель Кремля, инициатива «не связана с мобилизацией».

Песков подчеркнул, что в Кремле как не обсуждали новую волну мобилизации, так и не обсуждают.

Ранее в Госдуму внесли поправки о совершенствовании воинского учета в РФ, которые предполагают в том числе введение электронных оповещений от военкоматов и создание единого реестра военнообязанных. Нижняя палата парламента рассмотрит инициативу во вторник, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

