Жителям Пензенской области начали вручать повестки для актуализации данных воинского учета
Жителям Пензенской области рассылают повестки в военкомат для актуализации данных воинского учета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный комиссариат региона.
Отмечается, что в области уточняют личные данные военнообязанных.
«Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки - шестидневные и на базе филиала Военной академии МТО (материально-технического обеспечения. - НСН) в Пензе — 30-дневные с офицерами», — сообщил собеседник агентства.
Накануне власти Воронежской области сообщили, что региональный военкомат и местные администрации начинают вручение жителям повесток. Как отметили в областном правительстве, это необходимо для актуализации данных учета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru