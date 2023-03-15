Жителям Пензенской области начали вручать повестки для актуализации данных воинского учета

Отмечается, что в области уточняют личные данные военнообязанных.

«Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки - шестидневные и на базе филиала Военной академии МТО (материально-технического обеспечения. - НСН) в Пензе — 30-дневные с офицерами», — сообщил собеседник агентства.

Накануне власти Воронежской области сообщили, что региональный военкомат и местные администрации начинают вручение жителям повесток. Как отметили в областном правительстве, это необходимо для актуализации данных учета.

