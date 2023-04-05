В Госдуме назвали неактуальной замену службы в армии работой на предприятиях ВПК

Накануне глава Чувашии Олег Николаев предложил предусмотреть возможность альтернативной службы по специальности на предприятиях ВПК для призывников-выпускников заведений среднего профессионального и высшего образования. Однако Гутенев выразил мнение, что в данный момент подобные идеи не особо востребованы.

«После того, как неоднократно было заявлено о том, что второй волны мобилизации не будет, после того, как был налажен относительный порядок в военных комиссариатах, после того, как было сказано, что призывники весенней волны не будут принимать участие в спецоперации, актуальность подобных инициатив снижается», - отметил собеседник НСН.

По его словам, есть краткосрочные и долгосрочные меры борьбы с дефицитом кадров в сфере ВПК.

«Усиление кадров ВПК зависит от повышения зарплат, дополнительных социальных благ, служебного или ипотечного льготного жилья. Я думаю, что эти краткосрочные меры решат проблему. А долгосрочные - это увеличение количества людей, сдающих физику и математику и увеличение конкурса на инженерные профессии», - рассказал депутат.

Он отметил, что подобные инициативы рассматривались и ранее, однако все они требуют доработки.



«Мы рассматривали идею распространения альтернативной службы на предприятия ВПК, но тут возникает сразу вопрос: какой пласт сотрудников ВПК будет под это попадать? Будут ли это работники основных производств, будут ли это сопутствующие профессии, допустим, юрист, повар в столовой, снабженец и другие. Президент вчера на Госсовете говорил, что вся эта ситуация, в которой мы живем, надолго. Вот непонятно, как действовать в условиях некой неопределенности дальнейшего развития ситуации. Одно дело - отсрочка для молодых людей, другое - зачет как военная служба. Все нужно прорабатывать и продумывать», - резюмировал Гутенев.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, разрешающий проходить альтернативную гражданскую службу на предприятиях гособоронзаказа.

