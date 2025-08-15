Психотерапевт призвал практиковать цифровой детокс минимум на три дня
Александр Колмановский в эфире НСН сравнил зависимость от соцсетей с ломкой наркоманов.
Если человек проведет без соцсетей и гаджетов хотя бы три дня, это уже положительно скажется на его психики, заявил в беседе с НСН психотерапевт Александр Колмановский.
Сегодня, 15 августа, отмечается День расслабления. Это ежегодный праздник, когда люди могут уделить время отдыху и релаксации, чтобы снизить уровень стресса и улучшить свое самочувствие. В этот день рекомендуется отключиться от повседневных забот, посвятить время себе и своим увлечениям, насладиться тишиной и спокойствием. Психологи советуют в этот день не включать телевизор, радио и отключить средства связи и интернет, чтобы по-настоящему расслабиться. Колмановский дал несколько советов.
«Я бы советовал для расслабления выбрать цифровой детокс. Во-первых, просто полезно провести какое-то время вне этой бешеной информационной нагрузки. Во-вторых, это бесценный опыт. За два-три дня человек начинает чувствовать, в каком море новостей он живет, которые ему совсем не нужны. Пережив такое, человек может многое переосмыслить. В первый день человек еще чувствует безумную тягу, практически ломку как у наркоманов. Поэтому одного дня мала. Если человек может провести так три дня, это будет уже заметно для него и для его психики», - пояснил он.
Он рассказал, что влияние гаджетов на жизнь можно оценивать по сну.
«Чем чаще проводить такой детокс, тем лучше, но понятно, что современный человек не может выпадать из социального процесса. Просто люди, которые такое практикуют, начинают регулировать потребление. Интернет дарит человеку неправдивую картинку, это большой фактор стресса. Если вы выпадаете из реальной жизни, нужно бить тревогу. Также можно оценивать, как сильно страдает ваш сон от просмотров «рилсов». Если вы ложитесь из-за этого в два ночи, то это уже влияет на реальную жизнь», - добавил собеседник НСН.
Жизнь современного человека проходит в спешке, потому так важно регулярно замедлятся, в чем могут помочь спокойные пешие прогулки или уход за домашними растениями, пояснила в разговоре с НСН семейный психолог Надежда Резенова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин после саммита с Трампом возложит цветы к могиле советских летчиков на Аляске
- Российские банки отклоняют заявки на кредиты из-за массовых банкротств
- Вэнс заявил, что молится о мире перед встречей Трампа и Путина
- Психотерапевт призвал практиковать цифровой детокс минимум на три дня
- Поведется лишь новичок: «Протяжка Трампа» не справится с рукой Путина
- Дмитриев рассказал о встрече с медведем на Аляске перед саммитом
- Над Аляской заметили самолет ДРЛО США перед встречей Трампа и Путина
- СМИ: Трамп готов к многоступенчатым переговорам по Украине
- Россиянам разрешили продавать невозвратные товары на Wildberries
- Производитель «Роллтона» и BigBon отверг обвинения в финансировании ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru