«Я бы советовал для расслабления выбрать цифровой детокс. Во-первых, просто полезно провести какое-то время вне этой бешеной информационной нагрузки. Во-вторых, это бесценный опыт. За два-три дня человек начинает чувствовать, в каком море новостей он живет, которые ему совсем не нужны. Пережив такое, человек может многое переосмыслить. В первый день человек еще чувствует безумную тягу, практически ломку как у наркоманов. Поэтому одного дня мала. Если человек может провести так три дня, это будет уже заметно для него и для его психики», - пояснил он.

Он рассказал, что влияние гаджетов на жизнь можно оценивать по сну.

«Чем чаще проводить такой детокс, тем лучше, но понятно, что современный человек не может выпадать из социального процесса. Просто люди, которые такое практикуют, начинают регулировать потребление. Интернет дарит человеку неправдивую картинку, это большой фактор стресса. Если вы выпадаете из реальной жизни, нужно бить тревогу. Также можно оценивать, как сильно страдает ваш сон от просмотров «рилсов». Если вы ложитесь из-за этого в два ночи, то это уже влияет на реальную жизнь», - добавил собеседник НСН.

Жизнь современного человека проходит в спешке, потому так важно регулярно замедлятся, в чем могут помочь спокойные пешие прогулки или уход за домашними растениями, пояснила в разговоре с НСН семейный психолог Надежда Резенова.

