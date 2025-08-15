Вэнс заявил, что молится о мире перед встречей Трампа и Путина

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на мирные решения по итогам предстоящих переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

В соцсети X он написал, что «молится о мире в предстоящие дни», а также поблагодарил американского президента за проявленное лидерство в подготовке к встрече.

Дмитриев рассказал о встрече с медведем на Аляске перед саммитом

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По данным Кремля, сначала лидеры проведут переговоры тет-а-тет, затем с участием делегаций. В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

Перед началом беседы Путин и Трамп выступят с краткими заявлениями, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СаммитРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры