СМИ: Трамп готов к многоступенчатым переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к поэтапным переговорам по урегулированию украинского конфликта и назвал предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске «шагом вперед», сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, Трамп понимает, что процесс может оказаться многоступенчатым, и настроен на конструктивный результат.

СМИ: Место саммита Путина и Трампа на Аляске выбрали из-за туристического сезона

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По данным Кремля, сначала лидеры проведут переговоры тет-а-тет, затем с участием делегаций. В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

Перед началом беседы Путин и Трамп выступят с краткими заявлениями, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

