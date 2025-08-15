СМИ: Трамп готов к многоступенчатым переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к поэтапным переговорам по урегулированию украинского конфликта и назвал предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске «шагом вперед», сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, Трамп понимает, что процесс может оказаться многоступенчатым, и настроен на конструктивный результат.