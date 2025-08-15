СМИ: Трамп готов к многоступенчатым переговорам по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к поэтапным переговорам по урегулированию украинского конфликта и назвал предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске «шагом вперед», сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
По его словам, Трамп понимает, что процесс может оказаться многоступенчатым, и настроен на конструктивный результат.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По данным Кремля, сначала лидеры проведут переговоры тет-а-тет, затем с участием делегаций. В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.
Перед началом беседы Путин и Трамп выступят с краткими заявлениями, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поведется лишь новичок: «Протяжка Трампа» не справится с рукой Путина
- Дмитриев рассказал о встрече с медведем на Аляске перед саммитом
- Над Аляской заметили самолет ДРЛО США перед встречей Трампа и Путина
- СМИ: Трамп готов к многоступенчатым переговорам по Украине
- Россиянам разрешили продавать невозвратные товары на Wildberries
- Производитель «Роллтона» и BigBon отверг обвинения в финансировании ВСУ
- «Договорились перед встречей»: Познер об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа
- СМИ: Место саммита Путина и Трампа на Аляске выбрали из-за туристического сезона
- Трамп рассчитывает на прекращение огня на Украине по итогам саммита с Путиным
- ВСУ атаковали подстанцию в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru