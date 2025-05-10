«Встряхнули» США: Концерт рок-группы «Metallica» вызвал землетрясение

Компания «FOX Weather» со ссылкой на данные сейсмологической обсерватории штата (VTSO) сообщила, что подземные толчки произошли, когда коллектив исполнял композицию «Enter Sandman». Эта песня является традиционным гимном для местных футбольных фанатов. Обычно они синхронно под нее прыгают. При этом на стадионе в этот момент находилось примерно 60 тысяч человек.

Во время этого сейсмограф, который установлен в одном километре от стадиона, зафиксировал слабое движение грунта. Позже директор VTSO Мартин Чапман объявил, что сила колебаний составила менее 1,0 балла по шкале Рихтера и не ощущалась за пределами района.