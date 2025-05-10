«Встряхнули» США: Концерт рок-группы «Metallica» вызвал землетрясение
Известно, что сила колебаний была менее 1,0 балла.
«ТРЯХНУЛИ СТАРИНОЙ»
Концерт американской рок-группы «Metalica», прошедший накануне в Блэксбурге на стадионе Лейн в Технологическом университете Вирджинии в США вызвал небольшое землетрясение.
Компания «FOX Weather» со ссылкой на данные сейсмологической обсерватории штата (VTSO) сообщила, что подземные толчки произошли, когда коллектив исполнял композицию «Enter Sandman». Эта песня является традиционным гимном для местных футбольных фанатов. Обычно они синхронно под нее прыгают. При этом на стадионе в этот момент находилось примерно 60 тысяч человек.
Во время этого сейсмограф, который установлен в одном километре от стадиона, зафиксировал слабое движение грунта. Позже директор VTSO Мартин Чапман объявил, что сила колебаний составила менее 1,0 балла по шкале Рихтера и не ощущалась за пределами района.
17 июня 2018 года во время Чемпионата мира по футболу FIFA, который проводился в России, в Мексике сейсмологи зафиксировали землетрясение искусственной природы. Оно произошло в Мехико, в момент, когда мексиканская сборная по футболу забила гол в ворота действующего на тот момент чемпиона мира — команды Германии.
Тогда колебания земли зафиксировали два датчика в городе. Искусственное землетрясение ощутили и в Чили. Оно могло произойти из-за прыжков множества футбольных фанатов.
Сообщалось, что 17 июня 2018 года только на центральной площади в Мехико собрались примерно 75 тысяч человек, которые смотрели трансляцию матча с Германией. Игра завершилась победой Мексики со счетом 1:0, писал RT.
«Metallica» — это американская метал-группа, которую создали гитарист Джеймс Хетфилд и барабанщик Ларс Ульрих в Лос-Анджелесе в США в 1981 году. Музыкальный коллектив входит в так называемую «большую четверку» основоположников и ключевых коллективов жанра трэш-метал.
В современном составе группы есть ее основатели, соло-гитарист Кирк Хэмметт и басист Роберт Трухильо. Наиболее известные композиции «Metallica» — «Nothing Else Matters», «Enter Sandman», «One» и другие. По данным на 2024 год, коллектив получил 9 статуэток «Grammy».
«ПОТРЯСНАЯ» ТЕЙЛОР
Похожая с группой «Metallica» ситуация произошла летом 2024 года на концерте популярной американской певицы Тейлор Свифт. Тогда ее выступления в столице Шотландии привели к зафиксированной сейсмической активности в районе стадиона «Мюррейфилд».
Согласно данным сейсмологической службы страны (SED), колебания земной поверхности были зафиксированы в период с 7 по 9 июня 2024 года и распространялись на расстояние до шести километров от места проведения шоу. По словам сейсмологов, подземные толчки были вызваны синхронными танцами фанатов, особенно в момент исполнения композиции «Ready For It» с ритмом 160 ударов в минуту.
Известно, что пик активности пришелся на первое выступление певицы 7 июня. Тогда, по оценке Британской геологической службы, земная кора сместилась на 23,4 нанометра. Это единица измерения длины, равная одной миллиардной части метра.
«Когда много людей ритмично двигаются одновременно, эта энергия передается в землю в виде гармонических колебаний и может быть измерена близлежащими сейсмометрами... Ранее другие крупные концерты или футбольные матчи оставляли похожие следы на сейсмических данных», - объяснили представители SED.
Тейлор Элисон Свифт — американская поп-певица и автор песен. Она родилась 13 декабря 1989 года в Пенсильвании в США. Девушка известна своими автобиографическими композициями и культурным влиянием. С момента начала музыкальной карьеры звезда получила свыше 100 премий, в том числе 14 «Grammy» и 40 «American Music Awards».
Певица пять раз возглавляла список самых успешных артистов года, по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI). Также по версии IFPI, пластинка Свифт «The Tortured Poets Department» была признана самым успешным альбомом 2024 года. В 2025 году исполнительница стала рекордсменом по проданным за десятилетие виниловым пластинкам.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что концерты Тейлор Свифт в Вене отменили из-за угрозы теракта.
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