Зарубежные хакеры пытались сорвать ДЭГ на выборах в Госдуму
Иностранные хакеры пытались сорвать дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму 18-20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома».
Компания отвечала за защиту и бесперебойность ГАС «Выборы» и федеральной платформы ДЭГ в ходе голосования, обеспечила работу защищенных каналов связи и инфраструктуры избирательных участков, организовала видеонаблюдение в 89 регионах РФ. Отмечается, что за три дня было отражено свыше 3 тысяч волн DDoS-атак мощностью до 1,7 Тбит/c, заблокировано более 170 млн вредоносных воздействий на сервисы, также специалисты предотвратили попытки проникновения в инфраструктуру.
По данным «Ростелекома», мощность и количество атак превысили уровень предыдущего ЕДГ и выборов президента в 2024 году. Наиболее интенсивные кибератаки шли из сетей недружественных стран.
«Источниками вредоносного трафика были IP-пространства более чем 30 государств, в том числе Великобритании и Украины. При этом в атаках на инфраструктуру электронного голосования среди основных стран — источников замечены США, Франция и Сингапур», - указали в компании.
Ранее глава Центризбикома России Элла Памфилова допускала возможность кибератак на ресурсы ЦИК во время выборов.
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