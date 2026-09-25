Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН поддержал мнение народного артиста РСФСР Михаила Боярского о современном театре и отметил, что видение режиссера вторично, а посыл автора классического произведения — первичен.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский резко высказался о современном театре. Так, он отметил, что в 99% случаев не понимает того, что происходит на современной сцене. «Наверное, я ворчливый старикашка без юмора. Мне непонятно, чего они все там смеются. Перестал любить фильмы и спектакли, где главенствует режиссер, и из-за этого практически перестал сниматься и работать в театре», — заявил он. Его слова приводит издание Sobaka.ru. Крок заявил, что часто его мысли схожи с мыслями Боярского.

«Михаил Боярский с его авторитетом имеет право высказывать любое своё мнение. Мне тоже иногда не очень‑то нравится то, что делается. Но в театре очень многое решает публика. Поэтому меня тоже иногда приводят в недоумение некоторые интерпретации классики, которые мы видим в самых известных московских театрах. Я тоже не понимаю слова: „Я так вижу“. Я вижу театр по‑другому: задача режиссёра — в первую очередь раскрыть сюжет автора. Режиссёр, когда берётся за произведение классики, выступает уже вторичным представителем того, что написано у автора. И главная его задача — раскрыть смысл автора», — рассказал он.