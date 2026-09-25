«Боярский прав»: Крок раскритиковал режиссеров за подход «Я так вижу»
При постановке любого спектакля, будь то классическое произведение или пьеса, главной задачей режиссера является донесение мысли автора, напомнил НСН Кирилл Крок.
Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН поддержал мнение народного артиста РСФСР Михаила Боярского о современном театре и отметил, что видение режиссера вторично, а посыл автора классического произведения — первичен.
Народный артист РСФСР Михаил Боярский резко высказался о современном театре. Так, он отметил, что в 99% случаев не понимает того, что происходит на современной сцене. «Наверное, я ворчливый старикашка без юмора. Мне непонятно, чего они все там смеются. Перестал любить фильмы и спектакли, где главенствует режиссер, и из-за этого практически перестал сниматься и работать в театре», — заявил он. Его слова приводит издание Sobaka.ru. Крок заявил, что часто его мысли схожи с мыслями Боярского.
«Михаил Боярский с его авторитетом имеет право высказывать любое своё мнение. Мне тоже иногда не очень‑то нравится то, что делается. Но в театре очень многое решает публика. Поэтому меня тоже иногда приводят в недоумение некоторые интерпретации классики, которые мы видим в самых известных московских театрах. Я тоже не понимаю слова: „Я так вижу“. Я вижу театр по‑другому: задача режиссёра — в первую очередь раскрыть сюжет автора. Режиссёр, когда берётся за произведение классики, выступает уже вторичным представителем того, что написано у автора. И главная его задача — раскрыть смысл автора», — рассказал он.
При этом Крок уточнил, что эксперименты очень важны в театре, без этого тоже невозможно, иначе все превратится в «архаизм».
«Экспериментировать всегда надо. Любая постановка по классике — это всегда эксперимент. Мы всегда пытаемся раскрыть что-то новое. Мы пытаемся в пьесы Островского вложить то, что сегодня болит у актера, у режиссера, у общества. Без этого нельзя подходить к любой постановке любого спектакля. Иначе это будет архаизм. Но помните, что театр существует для зрителей, а не для профессионалов», — рассказал он.
Ранее Боярский обрушился с резкой критикой на нашумевший спектакль «Гамлет» Андрея Гончарова в МХТ имени Чехова, который стал театральным дебютом для актера Юры Борисова, исполнившего главную роль. Свое возмущение Боярский высказал во время театральной гостиной «Мой путь» в театре имени Ленсовета, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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