Рютте заявил, что НАТО подготовила варианты ответа на действия России
25 сентября 202612:17
Юлия Савченко
НАТО подготовила планы ответа на возможные действия России, в том числе в гибридной сфере. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте в интервью Bloomberg.
«У нас есть все необходимые варианты ответа... Ответ также не всегда будет зеркальным, но мы способны защитить себя», - указал он.
По словам генсека Североатлантического альянса, блок «не всегда будет предавать их огласке».
Ранее посол США при НАТО Мэттью Уитакер признал, что российские власти не стремятся к конфликту с альянсом.
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