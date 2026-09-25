Рютте заявил, что НАТО подготовила варианты ответа на действия России

НАТО подготовила планы ответа на возможные действия России, в том числе в гибридной сфере. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте в интервью Bloomberg.

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«У нас есть все необходимые варианты ответа... Ответ также не всегда будет зеркальным, но мы способны защитить себя», - указал он.

По словам генсека Североатлантического альянса, блок «не всегда будет предавать их огласке».

Ранее посол США при НАТО Мэттью Уитакер признал, что российские власти не стремятся к конфликту с альянсом.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НАТОМарк Рютте

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