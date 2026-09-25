Рютте заявил, что НАТО подготовила варианты ответа на действия России

«У нас есть все необходимые варианты ответа... Ответ также не всегда будет зеркальным, но мы способны защитить себя», - указал он.

По словам генсека Североатлантического альянса, блок «не всегда будет предавать их огласке».

Ранее посол США при НАТО Мэттью Уитакер признал, что российские власти не стремятся к конфликту с альянсом.

