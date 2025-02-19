Пластинка Тейлор Свифт стала самым успешным альбомом 2024 года

Пластинка американской певицы Тейлор Свифт «The Tortured Poets Department» признана самым успешным альбомом 2024 года. Об этом сообщает Международная федерация производителей фонограмм (IFPI), составившая соответствующий рейтинг.

Тейлор Свифт в пятый раз возлавила список самых успешных артистов года

Отмечается, что в ТОП-3 попали альбомы только от певиц. В частности, второе место занял лонгплей Билли Айлиш «Hit Me Hard and Soft», а третьей стала работа Сабрины Карпентер «Short n’ Sweet».

Также в десятку включили альбом группы Enhyphen «Romance: Untold», певицу SZA и её релиз «SOS», Моргана Уоллена с пластинкой «One Thing at a Time», а также работу «Stick Season» от Ноа Каан и лонгплей Stray Kids «Ate».

При этом в ТОП-10 вошли сразу два альбома K-pop группы Seventeen - «Spill the Feels» и «17 Is Right Here», которые заняли 6-е и 8-е места, соответственно.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ненавидит Тейлор Свифт, которая ранее призвала голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис, сообщает RT.

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ФОТО: соцсети певицы
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