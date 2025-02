Пластинка Тейлор Свифт стала самым успешным альбомом 2024 года

Отмечается, что в ТОП-3 попали альбомы только от певиц. В частности, второе место занял лонгплей Билли Айлиш «Hit Me Hard and Soft», а третьей стала работа Сабрины Карпентер «Short n’ Sweet».

Также в десятку включили альбом группы Enhyphen «Romance: Untold», певицу SZA и её релиз «SOS», Моргана Уоллена с пластинкой «One Thing at a Time», а также работу «Stick Season» от Ноа Каан и лонгплей Stray Kids «Ate».

При этом в ТОП-10 вошли сразу два альбома K-pop группы Seventeen - «Spill the Feels» и «17 Is Right Here», которые заняли 6-е и 8-е места, соответственно.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ненавидит Тейлор Свифт, которая ранее призвала голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис, сообщает RT.