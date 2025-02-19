Пластинка Тейлор Свифт стала самым успешным альбомом 2024 года
Пластинка американской певицы Тейлор Свифт «The Tortured Poets Department» признана самым успешным альбомом 2024 года. Об этом сообщает Международная федерация производителей фонограмм (IFPI), составившая соответствующий рейтинг.
Отмечается, что в ТОП-3 попали альбомы только от певиц. В частности, второе место занял лонгплей Билли Айлиш «Hit Me Hard and Soft», а третьей стала работа Сабрины Карпентер «Short n’ Sweet».
Также в десятку включили альбом группы Enhyphen «Romance: Untold», певицу SZA и её релиз «SOS», Моргана Уоллена с пластинкой «One Thing at a Time», а также работу «Stick Season» от Ноа Каан и лонгплей Stray Kids «Ate».
При этом в ТОП-10 вошли сразу два альбома K-pop группы Seventeen - «Spill the Feels» и «17 Is Right Here», которые заняли 6-е и 8-е места, соответственно.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ненавидит Тейлор Свифт, которая ранее призвала голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры не намерено содействовать возвращению зарубежных IT-компаний в РФ
- Пластинка Тейлор Свифт стала самым успешным альбомом 2024 года
- Путин: Атака на насосную станцию КТК может поднять мировые цены на энергоносители
- Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней без уважительной причины
- МВД РФ прекратило розыск Александра Винника
- Джонсон заявил, что рейтинг Зеленского такой же, как у Трампа
- Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством киберпреступлений
- Останина раскритиковала силовиков, ворвавшихся в Краснодаре в школу единоборств
- Эксперт заявил, что на Украине нет редкоземельных элементов
- Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru