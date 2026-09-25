ЦИК: На выборах в Госдуму проголосовали более 67,4 млн человек
Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов в Госдуму. Об этом пишет РИА Новости.
Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Согласно предварительным данным, явка составила 59,68%, отмечает RT.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, всего на выборах проголосовали 67 448 094 россиян, явка превысила 59,8% избирателей, что стало рекордным показателем за три последние парламентские кампании.
Партия «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов в Госдуме, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19 мест, а «Справедливая Россия» — 17. Кроме того, в нижнюю палату парламента прошли один депутат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что рекордное количество пришедших на избирательные участки россиян свидетельствует о поддержке гражданами усилий по укреплению страны.
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