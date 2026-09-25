Путин освободил от должности посла России в Британии

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла страны в Великобритании Андрея Келина. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что дипломат планово завершил работу в Лондоне, напоминает RT.

«Освободить Келина Андрея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла... в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в президентском указе.

Келин возглавлял российскую дипмиссию с 2019 года.

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Фото: rus.rusemb.org.uk
ТЕГИ:ОтставкаВеликобританияПосолВладимир Путин

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