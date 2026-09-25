Китай использует «панда-дипломатию» как дежурный жест вежливости, сознательно затягивая ключевые переговоры с Вашингтоном до выборов в Конгресс США, чтобы в следующем году вести диалог с позиции силы с ослабленной администрацией Трампа, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.

Китай в ближайшие дни направит в США двух больших панд Пин Пин и Фу Шуан, которые поселятся в зоопарке Атланты. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Сегодня Белый дом вынужден выступать в роли просящей стороны, пытаясь решить критические для себя задачи за счет уступок со стороны КНР, считает Дудаков.

«С китайской стороны это вполне дежурный ответ на то, какой роскошный прием американцы устроили для китайского лидера, приехавшего с государственным визитом в Соединенные Штаты. Действительно, мы видим, что Белый дом очень заинтересован в том, чтобы хотя бы о чем-то договориться с Пекином. Поэтому они так и стараются. В целом администрация Трампа находится в позиции просящих в рамках переговорного процесса. Им необходимо как-то урегулировать острые торговые и тарифные противоречия. Кроме того, Вашингтону нужно убедить Китай оказать давление на Иран и хуситов, чтобы сделать их более сговорчивыми в контексте регионального противостояния с США», - пояснил американист.

Несмотря на готовность США обсуждать компромиссы, масштабного прорыва в двусторонних отношениях сейчас вряд ли стоит ожидать. Главная тактическая цель Си — затягивание переговорного процесса. По мнению политолога, Си понимает, что оказывать поддержку «слабеющему» Трампу накануне важных выборов экономически и политически нецелесообразно.