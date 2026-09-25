Дипломатия панд и торговых войн: Пекин ждет ослабления Трампа после выборов
Китай затягивает переговоры под прикрытием «панда-дипломатии», выжидая ослабления Трампа после выборов в Конгресс, заявил американист Малек Дудаков.
Китай использует «панда-дипломатию» как дежурный жест вежливости, сознательно затягивая ключевые переговоры с Вашингтоном до выборов в Конгресс США, чтобы в следующем году вести диалог с позиции силы с ослабленной администрацией Трампа, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.
Китай в ближайшие дни направит в США двух больших панд Пин Пин и Фу Шуан, которые поселятся в зоопарке Атланты. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Сегодня Белый дом вынужден выступать в роли просящей стороны, пытаясь решить критические для себя задачи за счет уступок со стороны КНР, считает Дудаков.
«С китайской стороны это вполне дежурный ответ на то, какой роскошный прием американцы устроили для китайского лидера, приехавшего с государственным визитом в Соединенные Штаты. Действительно, мы видим, что Белый дом очень заинтересован в том, чтобы хотя бы о чем-то договориться с Пекином. Поэтому они так и стараются. В целом администрация Трампа находится в позиции просящих в рамках переговорного процесса. Им необходимо как-то урегулировать острые торговые и тарифные противоречия. Кроме того, Вашингтону нужно убедить Китай оказать давление на Иран и хуситов, чтобы сделать их более сговорчивыми в контексте регионального противостояния с США», - пояснил американист.
Несмотря на готовность США обсуждать компромиссы, масштабного прорыва в двусторонних отношениях сейчас вряд ли стоит ожидать. Главная тактическая цель Си — затягивание переговорного процесса. По мнению политолога, Си понимает, что оказывать поддержку «слабеющему» Трампу накануне важных выборов экономически и политически нецелесообразно.
«Главный вопрос — что будет дальше с торговыми войнами, ведь перемирие продлили лишь на три месяца. В начале года начнет работу новый созыв Конгресса, где большинство перейдет к демократам, что существенно ослабит Белый дом. Этим фактором Пекин обязательно воспользуется: там уверены, что в дальнейшем дожимать Трампа будет проще, поэтому сейчас просто тянут время. Максимум, что мы увидим взамен — небольшие уступки вроде смягчения санкций в сфере микрочипов, но больших прорывов я не ожидаю. КНР нет смысла подыгрывать Трампу накануне голосования в Конгресс, которое пройдет уже через 40 дней. Его рейтинги падают, а республиканцы с высокой долей вероятности потеряют контроль над обеими палатами. В такой ситуации любая поддержка со стороны Пекина попросту бессмысленна», — полагает Дудаков.
Оценивая влияние этих контактов на интересы Москвы, эксперт призывает не переоценивать значимость переговоров для российской повестки. Противоречия между Вашингтоном и Пекином настолько глубоки, что на их фоне «российский вопрос» отходит для США на дальний план.
«Для России эти переговоры особой роли не играют. Москва понимает, что в американо-китайских отношениях накопился огромный узел глубоких системных противоречий, в которых им еще долго предстоит разбираться. Вопрос России и, в частности, покупки нашей нефти — даже не третьестепенный на фоне этих проблем. Так что на наши отношения с Пекином это вряд ли повлияет», - добавил американист.
Республиканцы рискуют упустить контроль над Палатой Представителей по итогам выборов, а это превратит следующие два года президентства Дональда Трампа в «очень длинные» дни, рассказал НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
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