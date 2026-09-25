В России более 80 банков подключились к «Прозрачному блокчейну»

Более 80 банков в России подключились к программе для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». Об этом заявил глава управления оценки рисков Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Шевляков, передает ТАСС.

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Шевляков напомнил о проведении пилота программы с отечественным банковским сектором.

«Огромное спасибо здесь Центральному банку за то, что на своей площадке этот "пилот" этот уже пять лет активно поддерживают. Сейчас к "Прозрачному блокчейну" уже подключено более 80 банков», - указал он.

По словам Шевлякова, эта экспансия продолжится.

Между тем замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что в России насчитывается около 20 млн пользователей криптовалют.

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ФОТО: РИА Новости
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