В России более 80 банков подключились к «Прозрачному блокчейну»

Шевляков напомнил о проведении пилота программы с отечественным банковским сектором.

«Огромное спасибо здесь Центральному банку за то, что на своей площадке этот "пилот" этот уже пять лет активно поддерживают. Сейчас к "Прозрачному блокчейну" уже подключено более 80 банков», - указал он.

По словам Шевлякова, эта экспансия продолжится.

Между тем замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что в России насчитывается около 20 млн пользователей криптовалют.

