Альбом Тейлор Свифт продался на виниле тиражом в 700 тысяч копий за три дня

Новый альбом поп-певицы Тейлор Свифт The Tortured Poets Department на виниле разошелся тиражом 700 тысяч копий всего за три дня, сообщает Variety.

Певица Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes

Отмечается, что артистка побила свой рекорд, поставленный в прошлом году. Тогда пластинку «1989 (Taylor's Version)» за неделю приобрели 693 тысячи раз.

Ранее стало известно, что новый альбом Свифт стал самым лучшим ее релизом, напоминает RT. Всего за день пластинка разошлась в США объемом в 1,6 миллиона копий. Речь идет как про физические, так и цифровые носители.

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