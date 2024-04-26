Альбом Тейлор Свифт продался на виниле тиражом в 700 тысяч копий за три дня

Отмечается, что артистка побила свой рекорд, поставленный в прошлом году. Тогда пластинку «1989 (Taylor's Version)» за неделю приобрели 693 тысячи раз.

Ранее стало известно, что новый альбом Свифт стал самым лучшим ее релизом, напоминает RT. Всего за день пластинка разошлась в США объемом в 1,6 миллиона копий. Речь идет как про физические, так и цифровые носители.

