В Турции рассказали о повреждении свыше 4 тысяч домов после землетрясения
В конце апреля в Стамбуле произошли два землетрясения магнитудой 6,2 и 4,3.
В Турции до сих пор подсчитывают ущерб после апрельских землетрясений в Стамбуле. Известно, что в результате ЧП в городе повреждения получили тысячи зданий. Россияне отказываются от поездок в Стамбул. При этом специалисты прогнозируют новое крупное землетрясение, сопоставимое по масштабам разрушений с трагедией 2023 года.
РАЗРУШЕНИЯ В СТАМБУЛЕ
Накануне министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум объявил, что в Стамбуле после землетрясения повреждены свыше 4,2 тысячи зданий. При этом, по его словам, специалисты до сих пор продолжают оценивать ущерб.
«Мы проверили 36 тысяч 425 зданий, из которых 4 тысячи 295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», - приводит заявление Курума агентство IHA.
До этого сообщалось, что в конце апреля в Стамбуле в результате землетрясения обрушилось одно заброшенное здании в историческом районе Фатих. Тогда никто не пострадал.
23 апреля в Турции недалеко от Стамбула в 12:49 часов произошло землетрясение магнитудой 6,2. За ним последовали афтершоки. В результате ЧП пострадали 236 человек, погибших нет.
Отмечается, что основные травмы люди получили из-за того, что прыгали из окон, опасаясь сильных разрушений зданий, как это было в начале 2023 года на юго-востоке Турции. В управлении губернатора Стамбула добавили, что негативные последствия для энергоснабжения, газовой инфраструктуры, водоснабжения и канализации города в результате землетрясения не возникли.
При этом через несколько дней после первого землетрясения в Стамбуле вновь произошли подземные толчки. 25 апреля на западе города примерно в 20:33, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Очевидцы сообщали, что толчки ощущались в ряде районов, но были слабее, чем 23 апреля.
РОССИЯНЕ НЕ ПОЕДУТ?
После случившихся в апреле нескольких землетрясений в Стамбуле в Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявили, что россияне отменили 30% туров в этот город.
Отмечается, что из-за ЧП продажи новых туров в Стамбул снизились на четверть. При этом известно, что официальных заявлений о небезопасности поездок не поступало. Турецкая сторона, в свою очередь, заявила, что не фиксирует отмены запланированных бронирований.
При этом после масштабного землетрясение 2023 года турецкие туроператоры сообщали, что ЧП не приведет к массовому отказу туристов от отдыха в Турции. РИА Новости писало, что Торгово-промышленная палата города Манавгат не фиксировала отказов от туров. К тому же представитель Ассоциации туристических операторов Алании Хызыр Боздоган говорил, что с 21 марта 2023 года число работающих отелей увеличится на 30%.
Однако в марте 2023 года издание «NEWS.ru» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости писало, что после произошедших в феврале землетрясений, спрос на жилье в Турции среди россиян сильно упал, но его стоимость держалась на прежнем уровне. Тогда в компании «Tranio» сообщили, что число заявок на покупку турецкого жилья упало на 41%.
БУДУТ НОВЫЕ ТОЛЧКИ?
Сразу после двух апрельских землетрясений 2025 года в Стамбуле специалисты заговорили о неизбежности нового масштабного ЧП. Так, профессор сейсмологии, член Совета ученых стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган в интервью РИА Новости рассказал, в Стамбуле точно будет разрушительное землетрясение, но его дату пока невозможно спрогнозировать. По его словам, риск мощных толчков в Мраморном море высок.
Известно, что одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море у берегов Стамбула. Согласно расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, примерно для 4,5 млн граждан потребуется временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить $325 млрд.
На фоне этого Эйидоган заявил, что проблемы со строительством сейсмоустойчивых зданий в Турции остаются, поэтому необходимо разработать единые сертификаты безопасности.
«Необходимо поднять вопрос: почему рушатся дома, как можно это предотвратить, чего нам не хватает? Почему граждане спали на улице ночью? Потому что не считают безопасными свои дома, так как уже видели результаты предыдущих землетрясений. Проблемы остаются теми же — многочисленные ошибки инженеров-строителей, неправильные расчеты, в том числе связанные с выбором фундамента, десятки их. Помимо этого, система должна дать вам гарантии. Сейчас за строительство дома в Турции отвечают семь-восемь различных сторон, но при необходимости невозможно выяснить, кто отвечает за обеспечение безопасности в случае землетрясения, нет единых сертификатов безопасности», - объяснил специалист в интервью РИА Новости.
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По его словам, двойное землетрясение в Турции, произошедшее в феврале 2023 года, показало, что подрядчики строительства домов, обрушившихся после удара стихии, всячески старались избежать ответственности.
Ночью 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции в городах Газиантеп и Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. После ЧП было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков, с магнитудой самого сильного до 6,7. В результате трагедии погибли более 50,5 тысяч человек, свыше 107 тысяч пострадали. Землетрясение затронуло по меньшей мере 4 млн зданий. По оценкам ООН, около 1,5 млн человек остались без крова.
В Турции было объявлено чрезвычайное положение. Землетрясение 2023 года было признано самым мощным в стране после трагедии 1939-го в Эрзинджане. Тогда погибли почти 33 тысячи человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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