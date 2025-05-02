В Турции рассказали о повреждении свыше 4 тысяч домов после землетрясения

РАЗРУШЕНИЯ В СТАМБУЛЕ

Накануне министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум объявил, что в Стамбуле после землетрясения повреждены свыше 4,2 тысячи зданий. При этом, по его словам, специалисты до сих пор продолжают оценивать ущерб.

«Мы проверили 36 тысяч 425 зданий, из которых 4 тысячи 295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», - приводит заявление Курума агентство IHA.

До этого сообщалось, что в конце апреля в Стамбуле в результате землетрясения обрушилось одно заброшенное здании в историческом районе Фатих. Тогда никто не пострадал.