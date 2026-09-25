Сценарист Маловичко не поверил в закат киносказок
Фантастика и сказки будут успешно сосуществовать на российском кинорынке, а успех картины зависит не от жанра, а от ее качества, заявил НСН сценарист Олег Маловичко.
Киноиндустрии вовсе не обязательно выбирать какое-то одно направление развития или жанр, главное – качество фильма и заслуженная оценка зрителем, заявил НСН сценарист Олег Маловичко («Трасса», «Метод», «Нулевой пациент», «Лихие», «Большая фарма»).
Время сказок в кино «потихонечку сходит на нет», на смену им приходит фантастика, считает режиссёр вышедшего накануне фильма с Юрой Борисовым «Девятая планета» Николай Рыбников. По его мнению, полностью сказки «никуда не уйдут», но к ним добавятся новые жанры, например, фантастика, сказал режиссер РБК.
Оценивать перспективы жанра стоит по объективным рыночным показателям, и рассудить создателей кино сможет только зритель, считает Маловичко.
«Я могу соглашаться или не соглашаться с этим мнением, но существует суровая реальность в виде кассовых сборов. Прав ли режиссер, мы увидим уже через три дня, когда поймем, сколько его фильм собрал за уикенд. Мне кажется, речь здесь идет не о жанрах, а о качестве самой ленты. В итоге картина собирает кассу не благодаря принадлежности к определенному направлению, а потому, насколько качественно она сделана и насколько понравилась зрителям», - сказал кинематографист.
По мнению Маловичко, списывать сказки со счетов пока слишком рано, ведь этот жанр уже доказал свою устойчивость.
«Если за прошедшие сто лет сказки не перестали быть популярными, то они, наверное, не потеряют актуальность и в ближайшее время. Все жанры имеют право на успех. Говорить о том, что одно направление закатывается, а на смену ему приходит другое, конечно, можно, но итоговым судьей всегда остается зритель, который голосует кошельком. На нашем рынке вполне могут ужиться и сказки, и фантастика. Усиление позиций одного жанра совершенно не означает ослабление зрительского интереса к другому. Одно другому не мешает», - считает сценарист.
Шансы удержаться в топе у фантастических фильмов очень хорошие благодаря специфике аудитории.
«И сказка, и фантастика — это достаточно дорогое удовольствие в производстве. В пользу сказок говорит более широкая аудитория, зато у фантастики она более преданная и ядерная. Поэтому мне кажется, что тренд на экранизацию фантастических произведений в целом будет довольно устойчивым», - добавил он.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН ранее объяснил всплеск экранизаций братьев Стругацких.
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