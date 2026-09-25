Киноиндустрии вовсе не обязательно выбирать какое-то одно направление развития или жанр, главное – качество фильма и заслуженная оценка зрителем, заявил НСН сценарист Олег Маловичко («Трасса», «Метод», «Нулевой пациент», «Лихие», «Большая фарма»).

Время сказок в кино «потихонечку сходит на нет», на смену им приходит фантастика, считает режиссёр вышедшего накануне фильма с Юрой Борисовым «Девятая планета» Николай Рыбников. По его мнению, полностью сказки «никуда не уйдут», но к ним добавятся новые жанры, например, фантастика, сказал режиссер РБК.

Оценивать перспективы жанра стоит по объективным рыночным показателям, и рассудить создателей кино сможет только зритель, считает Маловичко.

«Я могу соглашаться или не соглашаться с этим мнением, но существует суровая реальность в виде кассовых сборов. Прав ли режиссер, мы увидим уже через три дня, когда поймем, сколько его фильм собрал за уикенд. Мне кажется, речь здесь идет не о жанрах, а о качестве самой ленты. В итоге картина собирает кассу не благодаря принадлежности к определенному направлению, а потому, насколько качественно она сделана и насколько понравилась зрителям», - сказал кинематографист.