В Луганске беспилотники ВСУ прицельно атаковали торговый центр

Украинские беспилотники прицельно атаковали торговый центр в Луганске. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В Ульяновске при атаке БПЛА пострадали люди и была повреждена инфраструктура

По его словам, противник несколько раз ударил по зданию крупного строительного ТЦ.

«Возникло серьезное возгорание. МЧС тушили всю ночь, пожар удалось локализовать», - написал Пасечник в мессенджере «Макс».

Никто не пострадал.

Ранее ВСУ нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Мариуполе, здание полностью выгорело.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Торговые ЦентрыБеспилотникиЛуганск

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