В Луганске беспилотники ВСУ прицельно атаковали торговый центр
25 сентября 202612:28
Юлия Савченко
Украинские беспилотники прицельно атаковали торговый центр в Луганске. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
По его словам, противник несколько раз ударил по зданию крупного строительного ТЦ.
«Возникло серьезное возгорание. МЧС тушили всю ночь, пожар удалось локализовать», - написал Пасечник в мессенджере «Макс».
Никто не пострадал.
Ранее ВСУ нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Мариуполе, здание полностью выгорело.
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