Все как у людей: Чего лишились домашние животные из-за антироссийских санкций

НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК?

Так, ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что на фоне санкций в России возникли сложности с кормами для домашних животных.

«Во-первых, изменилась логистика. Во-вторых, некоторые производители просто отказались от поставок в Россию определенного вида кормов. Но не только те компании, которые активно занимались здесь дистрибьюторством, сейчас оказались в трудном положении, но и те, кто потреблял корма. Некоторым животным достаточно сложно будет переходить на другие линейки кормов. В России работает крупная кормовая сеть Mars, которая связана с торговыми марками Royal Canin, Pedigree. Это в определенной степени спасает владельцев животных от дефицита. Но полного дефицита кормов на рынке нет», - отметил он.

Однако ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в эфире НСН заметил, что некоторые ушедшие линейки иностранных кормов можно будет заменить российскими.