Все как у людей: Чего лишились домашние животные из-за антироссийских санкций
Специалисты, работающие с животными, в эфире НСН рассказали, что зоо-отрасль столкнулась с дефицитом лекарств и некоторых видов кормов, но заменить их российскими аналогами пока не представляется возможным.
На фоне антироссийских санкций люди столкнулись с подорожанием многих видов продуктов питания и с дефицитом некоторых лекарств. Но кризис повлиял и на братьев наших меньших. Так, "звериная" отрасль столкнулась практически с теми же проблемами. "Радиоточка НСН" выяснила, как ветеринары и другие специалисты, работающие с животными, справляются с антироссийскими санкциями.
НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК?
Так, ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что на фоне санкций в России возникли сложности с кормами для домашних животных.
«Во-первых, изменилась логистика. Во-вторых, некоторые производители просто отказались от поставок в Россию определенного вида кормов. Но не только те компании, которые активно занимались здесь дистрибьюторством, сейчас оказались в трудном положении, но и те, кто потреблял корма. Некоторым животным достаточно сложно будет переходить на другие линейки кормов. В России работает крупная кормовая сеть Mars, которая связана с торговыми марками Royal Canin, Pedigree. Это в определенной степени спасает владельцев животных от дефицита. Но полного дефицита кормов на рынке нет», - отметил он.
Однако ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в эфире НСН заметил, что некоторые ушедшие линейки иностранных кормов можно будет заменить российскими.
«Есть достаточное количество качественных кормов российского производства. Ушедшие линейки есть чем заменить, но это пока. Потому что на рынке было до 90% импортных кормов. Сейчас, когда эта огромная площадь освобождается, смогут ли российские производители в несколько раз увеличить объемы производства и сохранить качество – вот это вопрос. Как показывает практика – нет. Сейчас российские корма неплохого качества, потому что у их производителей были конкуренты, но в отсутствии конкуренции они могут и испортиться. Но специфичные корма заменить не получится. То есть некоторым животным назначаются специальные импортные корма, кроме которых они больше ничего есть не могут. С ними сейчас действительно большие проблемы», - добавил он.
Президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский также считает, что отечественные корма смогут покрыть спрос.
«С кормами все у нас хорошо, потому что у нас появились наши отечественные производители, которые наращивают мощности и работают на наших ингредиентах. Поэтому идет возмещение. Проблема только с некоторыми сложными диетическими кормами. Должно пройти время – около двух месяцев. Диеты подбираются специально, но необходимо посмотреть, подходят ли они животным. Проводятся лабораторные исследования, и только после этого специалисты могут их рекомендовать», - отметил он.
При этом, по словам Константина Карапетьянца, не каждое домашнее животное может перейти на новый корм из-за особенностей своего организма.
«При переходе на другие линейки кормов у животных могут возникнуть проблемы со здоровьем, пищеварением, привыканием. Какие-то животные воспринимают это легко и адаптируются в течение недели, другим требуется более длительный период. Иногда у собак может появиться аллергическая реакция, кошки вообще могут отказаться от корма. Они достаточно капризные», - объяснил он.
ЦЕНА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ
Однако все опрошенные НСН специалисты в один голос говорят о подорожании кормов для домашних животных. Так, Владимир Уражевский связал рост цен на данный сегмент с изменение ситуации на валютном рынке.
«Когда курс валют сильно повысился, в этот момент сильно подорожали и корма, и препараты, а потом стоимость забыли опустить. Если российские корма подорожали примерно на 20-30%, то некоторые импортные корма - на 200-300%. Это, конечно, ненормально. В первую очередь, изменение стоимости кормов объясняют логистикой. Потому что транспорта не хватает, машины не пускают, их приходится перегружать», - заметил президент СКОР.
При этом Константин Карапетьянц отмечает незначительное подорожание линеек отечественных кормов.
«Корма, которые поставлялись из-за рубежа, на какой-то момент подорожали. Продавцы в основном мотивировали тем, что усложнилась логистическая цепочка их поставки. Но сейчас цены на импортную продукцию возвращаются к предыдущему уровню. Стоимость российских кормов выросла незначительно – примерно на 3-4%. Линейка российских кормов достаточно большая, но они по своему составу уступают кормам зарубежных производителей», - рассказал ректор Первого профессионального кинологического института.
Михаила Шелякова также волнует качество кормов для домашних животных.
«Иногда не производитель делает некачественную продукцию, а корм может испортиться из-за нарушений в транспортных цепочках, при транспортировке. Или с ростом цен на корма начались спекулятивные моменты, и корма даже стали переупаковывать. Здесь возрастает возможность фальсификации», - подчеркнул ветврач высшей категории.
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА В ПОМОЩЬ
Михаил Шеляков в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердил, что специалисты испытывают проблемы с фармацевтическими препаратами для животных.
«Сейчас достаточно тревожная ситуация в ветеринарии с наркозом, потому что весь наркоз, которым ветеринары пользовались последние лет 20 – импортный. Самое интересное, что даже в США и Франции, где производится два основных наркотических вещества для наркоза в ветеринарии, аналогов ему нет. Чем его заменять? Пока мы работаем на старых запасах. Но, возможно, придется переориентироваться на иные типы наркоза. В любом случае это всегда означает снижение качества услуг, их возможное подорожание», - рассказал он.
При этом, по его словам, запасов иностранных препаратов для животных в России хватит на три месяца.
«Думаю, что запасов хватит на лето. Но потом придется что-то решать, в том числе на уровне правительства, потому что официально те фирмы, которые производят эти препараты, не уходили с рынка. То есть, возможно, существует какой-то спекулятивный интерес, может быть, поставки специально кто-то придерживает», - отметил ветеринарный врач высшей категории.
Он также добавил, что сейчас в России существуют проблемы с вакцинами для животных.
«Вакцины преимущественно импортные. Они частично есть, но испытывается их дефицит. Но вакцины есть и российские. Они, может быть, не совсем качественные, к сожалению, но на безрыбье и рак рыба. Во всем остальном: с антибиотиками, биопрепаратами – проблем нет. Практически все из этого производится в России, и мы можем спокойно на это переходить», - отметил он.
При этом президент Международного кинологического союза Владимир Уражевский считает, что необходимые российские аналоги иностранных препаратов для животных не удастся создать в ближайшее время.
«Сейчас аналогов иностранных препаратов либо нет, либо они не всегда бывают хорошими. Фармацевтические компании проводят большие работы по замене препаратов, разрабатывают новые. Но то, на что раньше уходили годы, сейчас можно сделать быстрее. Но точно так же, как и корма, препараты должны пройти испытания, и только после этого они могут применяться», - объяснил он.
Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц также напомнил, что у российских ветеринаров могут возникнуть проблемы с наркозными препаратами, которые используют при операциях.
«У нас есть похожие препараты, но они в определенной степени не сертифицированы соответствующими органами, их использование невозможно. Но в России достаточно много ветпрепаратов собственного производства, которыми успешно пользуются врачи. В том числе препараты против блох, клещей, глистов. Не думаю, что в сложившейся ситуации люди начнут избавляться от собак, хотя мельчайшие панические настроения присутствовали», - заключил он.
Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН напомнил, что собак необходимо защищать от клещей, но для кошек укусы не так опасны.
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