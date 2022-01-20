«Недейственная мера»: Кинолог засомневался в эффективности закона о маркировке животных

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что кошек, собак и других домашних животных включат в проект закона об обязательной маркировке и учете животных. По его словам, учет должен быть бесплатным, а идентификация питомцев вариативной. Бурматов подчеркнул, что сейчас невозможно привлечь к ответственности хозяев за выброшенного на улицу питомца.

«На самом деле, ситуация с выбрашиванием домашних животных на улицу не так глобальна. Но на улицах города действительно есть неконтролируемая численность беспородных, безнадзорных животных. Маркировка присутствует уже очень давно. Есть чипирование домашних животных, в частности, собак. Давно присутствует идентификационная татуировка у собак, если они с родословной. Поэтому, конечно, чипирование поможет с точки зрения идентификации. Поможет ли оно с точки зрения развития хорошего сознания у человека, чтобы он бережно относился к своему животному, я сильно сомневаюсь. Маркировка не даст ничего, если человек до этого был подлец, если он плохо относился к своему животному и не понимал, что он за него ответственен. Если наши законотворцы хотят таким образом повысить ответственность владельцев, я думаю, это не самая действенная мера. Есть большое количество других мер, которые помогут соблюдать ряд законных актов», - сказал Карапетьянц.

Кинолог отметил, что маркировка животных существует во всех странах мира. По его словам, домашних животных идентифицируют не только по маркировке, но и по анализу ДНК.

«Его сдают все владельцы животных в ветеринарной клинике на момент их приобретения. Поэтому, если владелец безответственный, то всегда по ДНК можно определить, кому принадлежит животное. Можно также определить, что этот владелец безответственно относится к содержанию собаки, в частности, к правилам выгула. Если собака оставляет экскременты, которые хозяин на улице не убрал, по ним можно определить владельца. За это в некоторых странах полагается серьезный штраф. Идентификация поможет, но не настолько, чтобы прям сейчас у нас ситуация исправилась каким-то глобальным образом и все стали сразу сознательными и ответственными», - сказал Карапетьянц.