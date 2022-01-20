«Недейственная мера»: Кинолог засомневался в эффективности закона о маркировке животных
Сейчас в России и так есть множество способов отследить домашних животных, заявил Константин Карапетьянц.
Маркировка животных существует уже давно, а включение домашних питомцев в закон об их учете уж точно никак не сможет повысить ответственность хозяев, которые выбрасывают их на улицу, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что кошек, собак и других домашних животных включат в проект закона об обязательной маркировке и учете животных. По его словам, учет должен быть бесплатным, а идентификация питомцев вариативной. Бурматов подчеркнул, что сейчас невозможно привлечь к ответственности хозяев за выброшенного на улицу питомца.
«На самом деле, ситуация с выбрашиванием домашних животных на улицу не так глобальна. Но на улицах города действительно есть неконтролируемая численность беспородных, безнадзорных животных. Маркировка присутствует уже очень давно. Есть чипирование домашних животных, в частности, собак. Давно присутствует идентификационная татуировка у собак, если они с родословной. Поэтому, конечно, чипирование поможет с точки зрения идентификации. Поможет ли оно с точки зрения развития хорошего сознания у человека, чтобы он бережно относился к своему животному, я сильно сомневаюсь. Маркировка не даст ничего, если человек до этого был подлец, если он плохо относился к своему животному и не понимал, что он за него ответственен. Если наши законотворцы хотят таким образом повысить ответственность владельцев, я думаю, это не самая действенная мера. Есть большое количество других мер, которые помогут соблюдать ряд законных актов», - сказал Карапетьянц.
Кинолог отметил, что маркировка животных существует во всех странах мира. По его словам, домашних животных идентифицируют не только по маркировке, но и по анализу ДНК.
«Его сдают все владельцы животных в ветеринарной клинике на момент их приобретения. Поэтому, если владелец безответственный, то всегда по ДНК можно определить, кому принадлежит животное. Можно также определить, что этот владелец безответственно относится к содержанию собаки, в частности, к правилам выгула. Если собака оставляет экскременты, которые хозяин на улице не убрал, по ним можно определить владельца. За это в некоторых странах полагается серьезный штраф. Идентификация поможет, но не настолько, чтобы прям сейчас у нас ситуация исправилась каким-то глобальным образом и все стали сразу сознательными и ответственными», - сказал Карапетьянц.
Также кинолог подчеркнул, в России маркировкой животных занимаются ветеринарные службы. Карапетьянц напомнил, что чип, который вводится животному, остается с ним на протяжении всей жизни.
«У ветеринарных служб существуют возможности занести информацию о чипе, который вводится животным. Это такое маленькое электронное устройство, которое вводится через шприц в район холки. И там оно находится на протяжении всей жизни. Но существует еще один момент. Существуют специальные приборы, которые идентифицируют наличие чипа. Это определенная затратная часть. Сейчас этим занимаются ветеринарные службы, и они заносят эти данные в международные базы данных, в которых содержится информация о владельце и о собаке. Подлежат такому электронному учету и другие домашние животные, в том числе крупный рогатый скот», - резюмировал кинолог.
Минсельхоз выступил с инициативой о маркировке животных еще в 2019 году. Однако правительство внесло законопроект на рассмотрение только 17 ноября 2021 года. Документ подразумевал учет сельскохозяйственных животных, который помог бы отследить источник распространения заболеваний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Назарбаев сохранит право выступать на заседаниях правительства и парламента Казахстана
- Лавров встретится с главой МИД Ирана
- В Германии предложили отменить визы для россиян моложе 25 лет
- Полиция Алма-Аты обнаружила тайные захоронения погибших при беспорядках боевиков
- Таиланд 1 февраля возобновит въезд вакцинированных туристов без карантина
- В Челябинске отменили занятия во всех школах
- СМИ: В России могут полностью запретить операции с криптовалютами
- Иммунолог рассказала, можно ли аллергикам делать прививку от COVID-19
- Несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2021 году достиг рекордных $191 млрд
- Американский эсминец без разрешения вошел в территориальные воды Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru