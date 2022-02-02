Кинолог: выгонять собак и кошек из подъездов - значит нарушать закон
Девять из десяти собак погибают на улицах, однако в подъездах и на детских площадках им тоже не место, напомнил кинолог Владимир Уражевский.
Бездомные собаки теперь могут жить где угодно, выгонять их из подъезда или других общественных пространств теперь невозможно по закону, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский.
«Когда вы гуляете в больнице, в детском саду, животные, бездомные собаки и кошки, могут там жить, это закон устанавливает! Если вы их прогоняете, вы нарушаете закон, вы попадаете под ответственность, в том числе административную. Животные могут жить у вас в подъезде, который никто не убирает, испражняться там - это тоже нормально. 9 из 10 животных погибают. Они становятся едой для бомжей, в сельской местности становятся едой для лис, для волков. Мы каждый день видим такие видео. Другие животные погибают от от экземы, от глистов, от болезней. И говорят, что это добро!», - возмутился кинолог.
Маркировка животных существует уже давно, а включение домашних питомцев в закон об их учете уж точно никак не сможет повысить ответственность хозяев, которые выбрасывают их на улицу, заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
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