Кинолог: выгонять собак и кошек из подъездов - значит нарушать закон

Бездомные собаки теперь могут жить где угодно, выгонять их из подъезда или других общественных пространств теперь невозможно по закону, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский.



«Когда вы гуляете в больнице, в детском саду, животные, бездомные собаки и кошки, могут там жить, это закон устанавливает! Если вы их прогоняете, вы нарушаете закон, вы попадаете под ответственность, в том числе административную. Животные могут жить у вас в подъезде, который никто не убирает, испражняться там - это тоже нормально. 9 из 10 животных погибают. Они становятся едой для бомжей, в сельской местности становятся едой для лис, для волков. Мы каждый день видим такие видео. Другие животные погибают от от экземы, от глистов, от болезней. И говорят, что это добро!», - возмутился кинолог.

Маркировка животных существует уже давно, а включение домашних питомцев в закон об их учете уж точно никак не сможет повысить ответственность хозяев, которые выбрасывают их на улицу, заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

