«Стало только хуже»: Кинолог раскритиковал закон о защите собак

Принятый три года назад закон сделал ситуацию с бесхозными собаками в России только хуже, уверен кинолог Владимир Уражевский.

Ситуация в России с бездомными собаками откатилась в 1990-е годы, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский.

«Приняли закон, который, как показала практика, нерабочий. Прошло три года, стало хуже во всем. В законе исключен запрет на дискриминацию охотничьих пород собак, это неправильно. Нет агрессивных пород собак, в каждой породе может быть агрессивная особь. Прекрасной душой может быть и дворняга, и овчарка, а кто-то выращен несоциализированным хозяином. <...> Люди должны видеть животных и улыбаться, а не показывать пальцем, что на тебя сейчас нападут и заразят. Закон предполагает вакцинацию, стерилизацию и отпуск животных в место обитания. У домашних животных место обитания - это дом, а не свалка, не помойка, не МКАД. Наши зоозащитные организации считают, что это добро - выкидывать животных на улицу, где они погибают в страшных мучениях. Ни в одной стране мира этого нет! Ни в Америке, ни в Швеции, ни в Новой Зеландии», - рассказал кинолог.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что предотвратить нападение собак на людей может запрет на самовыгул питомцев.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КинологиБездомные ЖивотныеСобаки
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