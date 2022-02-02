Зоозащитник: В России живет 750 тысяч бездомных собак

Точная статистика и учет бездомных животных в России не ведется, а властям в регионах нередко выгодно завышать эти показатели, чтобы не строить приюты, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» юрист, зоозащитник, член Ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен.

«Была цифра, [депутат] Владимир Бурматов говорил о 750 тысячах собак в России. Невозможно это подсчитать. Во многом мы находимся ситуации, когда мы не владеем цифрами, мы - это общество. Более простой вопрос: "Сколько людей в год погибают от нападения собак?" А неизвестно! Потому что соответствующая статистика не ведется, она велась до 2010 года включительно, была отдельная причина, которая называлась "укус или удар собакой". Причем выделение, что это за собака, домашняя, бездомная или служебная, не проводилось. По этой причине в год кодировалось где-то 35 смертей. Это одна из самых редких причин смерти, и с 2011 года ее перестали отдельно выделять. То же самое касается и общего количества собак. У нас есть цифра, на которую мы можем ориентироваться, это Москва, у которой сейчас в приютах содержатся 13 тысяч собак, правда, это только муниципальные приюты, есть еще частные, но практически все бездомные собаки в Москве выловлены и находятся на бессрочном содержании в этих приютах. Если мы считаем, что в Москве живет примерно 1/10 населения России, то можем предположить, что столько же животных от общего количества собак, то есть это где-то 130 тысяч. Значительно меньше, чем рапортуют регионы. Им выгодно завышать эту цифру, мол, приюты построить на такое число невозможно, зато нужны деньги на их усыпление», - объяснил Цзен.

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