«Это беспредел!» Кинолог поддержал крупные штрафы для «распустившихся» хозяев собак

Ранее юрист, зоозащитник, член Ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен рассказал НСН, что в России живет примерно 750 тысяч бездомных собак, при этом не ведется статистика, сколько людей погибает от их укусов.

Со своей стороны, президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский говорил «Радиоточке НСН», что принятый в России три года назад закон является «нерабочим» и сделал ситуацию с бесхозными собаками только хуже.

