«Это беспредел!» Кинолог поддержал крупные штрафы для «распустившихся» хозяев собак

Константин Карапетьянц рассказал НСН, как себя вести в случае нападения стаи собак, посоветовав «не бежать и не вступать в схватку».

Хозяева собак совсем распустились, поэтому их следует карать большими штрафами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил о подготовке законопроекта, предполагающего штрафы до 200 тысяч рублей и уголовную ответственность для чиновников, нарушающих закон в сфере обращения с животными, и хозяев собак, нападающих на прохожих.

В феврале в Госдуму внесут законопроект, наказывающий уголовно за нападение собак
«Ответственность владельцев собак, безусловно, должна быть повышена, потому что они распустились. Многие вообще не знают, что такое правильное содержание собаки, кинологическая грамотность у нас ниже нулевого уровня. Есть случаи, когда собака в присутствии хозяина может покалечить человека или другое животное. Это просто беспредел. Наверное, нужны законы, штрафы и соответствующие статьи, которые будут каким-то образом регулировать эти вещи. Чем больше будут штрафы, тем больше люди будут хоть как-то задумываться, что им грозит», - сказал Карапетьянц.

При этом он отметил, что важно контролировать, как исполняются законы.

«Можно ввести и штраф в сто миллионов, но нужно понимать, изменится ли ситуация на улицах российских городов, связанная с безнадзорными и домашними животными. Помимо того, чтобы назначать штрафы и карать за эти нарушения, наверное, надо поднять вопрос, как сделать так, чтобы этих нарушений не было. Важно не только принятие законов, но и их своевременное и правильное исполнение, и контроль за этим», - подчеркнул кинолог.

Карапетьянц также рассказал, что нужно делать в случае нападения стаи собак.

«Совет номер один – это не ходить туда, где могут находиться стаи бродячих собак. Это пустыри, свалки, места скопления каких-то пищевых отходов, теплотрассы, где они могут греться зимой, заброшенные здания, гаражи, окраины деревень и заброшенные дома. К сожалению, нападения часто происходят, когда дети идут в школу или из школы, поэтому родители должны их провожать или хотя бы инструктировать. Нельзя бежать, поскольку это провокация, и собаки сразу будут догонять. Не надо вступать в схватку, потому что победить стаю собак неподготовленному человеку невозможно. Нужно моментально попытаться найти какое-то укрытие, забежать в подъезд или магазин, или залезть на крышу машины, чтобы собаки не достали. Если в руках что-то есть, надо попытаться закрыться, если собака нападает, чтобы первый укус пришелся на этот предмет. Если часто ходить по маршрутам, где возможны встречи с бездомными животными, возможно, помогут ультразвуковые отпугиватели», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
«Стало только хуже»: Кинолог раскритиковал закон о защите собак

Ранее юрист, зоозащитник, член Ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен рассказал НСН, что в России живет примерно 750 тысяч бездомных собак, при этом не ведется статистика, сколько людей погибает от их укусов.

Со своей стороны, президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский говорил «Радиоточке НСН», что принятый в России три года назад закон является «нерабочим» и сделал ситуацию с бесхозными собаками только хуже.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШтрафыГосдумаСобаки
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