«Бездействие и саботаж!»: В Госдуме обвинили чиновников Якутска в гибели женщины от нападения собак
Гибель женщины останется на совести якутских чиновников, которые не строят приюты для собак и не регулируют их численность, уверен депутат Владимир Бурматов.
Гибель 53-летней Сарданы Слепцовой после нападения стаи уличных собак – это результат преступного бездействия чиновников Якутска, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске возбудили уголовное дело. По предварительным данным следствия, на сотрудницу Северо-Восточного федерального университета напала стая собак.
«Мы не знаем, бродячие это были собаки или нет. Давайте будем честны, женщина погибла из-за преступной халатности местных чиновников. Это единственное, что мы знаем пока доподлинно. Если животные были безнадзорные, то это вина местных чиновников, которые на протяжении нескольких лет в Якутии саботируют закон. В частности, в Якутске не построено ни одного нового приюта. Там деньги расходуются так, что год назад лопатами перебили несколько сотен животных. Это так они регулируют численность, такое вот расходование средств! Там не стоит вопрос, что денег нет, на одну собаку тратится 14 тысяч рублей в месяц. То есть кто-то за ночь положил себе в карман 3 млн рублей. За это никто не понес наказание, как и за массовое убийство животных по части 2 статьи 245 УК РФ. Плоды этой халатности мы сейчас все наблюдаем», - возмутился депутат.
Бурматов отметил, что у собак могли быть хозяева, однако в таком случае власти должны были контролировать запрет на самовыгул животных.
«А если эти животные были владельческие, то это опять-таки вопрос к властям. Сейчас чиновники подпрыгнули и обратились к людям, что самовыгул у них запрещен. А раньше что, он не был запрещен? Чем занимались? Это бездействие и несоответствие занимаемым должностям чиновников города Якутска! И это началось еще при прежней городской власти. И будут еще трагедии, если чиновники не строят приюты и не занимаются эффективным регулированием численности среди животных», - напомнил он.
По словам депутата, следствие уже проводит проверку по этим инцидентам.
«Я направил запросы в Генпрокуратуру и в Следственный комитет, он уже начал проверку, она находится на контроле. У нас сейчас порядка 25 таких уголовных дел возбуждено, в том числе по части халатности чиновников, что повлекло за собой причинение вреда гражданам. Это Красноярский край, Астраханская область, Бурятия. Много таких регионов, где чиновники демонстративно плюют на закон. Им за это грозит реальный срок, за это бездействие на протяжении двух лет. По закону они должны построить приют и поместить туда всех безнадзорных животных, это очевидно. Что будут делать якутские власти, я не знаю», - подытожил собеседник «Радиоточки НСН».
Накануне в Автодорожном округе Якутска, где после нападения стаи собак погибла женщина, ввели режим ЧС. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев в Instagram.
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