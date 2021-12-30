«Бездействие и саботаж!»: В Госдуме обвинили чиновников Якутска в гибели женщины от нападения собак

Гибель 53-летней Сарданы Слепцовой после нападения стаи уличных собак – это результат преступного бездействия чиновников Якутска, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске возбудили уголовное дело. По предварительным данным следствия, на сотрудницу Северо-Восточного федерального университета напала стая собак.