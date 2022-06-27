VPN вместо «безлимита»: Как санкции повлияли на интернет и связь в России

Отключение России от глобального интернета практически невозможно, заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. По его словам, «отгораживаться» от него сами мы также не собираемся.

При этом он отметил, что при необходимости российский интернет сможет работать и автономно.

«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим», - сказал он (цитата по РИА Новости).

В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев озвучил план на случай отключения от европейской интернет-сети. По его словам, это не станет проблемой для России, ведь получать трафик можно из Азии.

«У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», - отметил он.