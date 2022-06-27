VPN вместо «безлимита»: Как санкции повлияли на интернет и связь в России
Эксперты уверены, что отключить страну от глобального интернета невозможно, да и не планируется, но уход западных компаний уже сказывается на качестве мобильной связи. Власти прорабатывают план «Б», компании считают убытки.
Отключение России от глобального интернета практически невозможно, заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. По его словам, «отгораживаться» от него сами мы также не собираемся.
При этом он отметил, что при необходимости российский интернет сможет работать и автономно.
«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим», - сказал он (цитата по РИА Новости).
В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев озвучил план на случай отключения от европейской интернет-сети. По его словам, это не станет проблемой для России, ведь получать трафик можно из Азии.
«У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», - отметил он.
Шадаев подчеркнул, что главный магистральный оператор «Ростелеком» готов к подобному сценарию, так как уже случались прецеденты, когда российских операторов отключали на международных точках обмена трафиков.
Простые россияне никак не почувствуют, если в Европе произойдет полное отключение отечественных операторов от точек обмена интернет-трафиком, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
«По большому счету это никак не должно отразиться на пользователях. В крайнем случае, это небольшие запаздывания, которые для человека не будут заметны», - уверен он.
При этом санкционные ограничения в сфере технологий уже усложнили жизнь российским мобильным операторам, которые не могут должным образом поддерживать работу действующего оборудования из-за ухода с российского рынка западных производителей.
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что это уже влияет на качество связи – больше всего страдают регионы.
«Я сам свидетель того, как в очень большом Волжском городе – 17 километров от центра – очень плохо уже работали мессенджеры. В больших городах нет проблем, если отъехать от миллионника на километра три-пять – уже могут быть проблемы со связью. «Сейчас то, что называется в коммерческих договорах «форс-мажор» - обстоятельство непреодолимой силы из-за санкций, из-за прекращения поставок оборудования. Конечно, придется немного людям потерпеть. Уход Ericson и Nokia, конечно, серьезно усложнит жизнь операторам не только в развитии, но хотя бы в поддержании того гигантского парка антенн, башен, который сейчас существует», - объяснил эксперт.
Качество не улучшается, а вот цены растут. Букштейн отметил, что это связано с тем, что оборудование работает напряженно, операторы никак не могут на это повлиять.
Накануне мобильный оператор Tele2 заявил о предстоящем повышении стоимости тарифного плана «Безлимит» - в некоторых регионах размер абонентской платы должен был вырасти с 450 руб. до 750 руб. Но позже отказался от повышения после того, как Минцифры и Федеральная антимонопольная служба начали проверку. В компании объясняли, что повышением тарифа хотели добиться более осознанного потребления трафика со стороны клиентов.
К более осознанному поведению в информационном пространстве призывают и российские власти, и хоть отключение от глобального интернета России пока не грозит, некоторые ресурсы уже сейчас можно использовать лишь с VPN-сервисами.
Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в пресс-центре НСН предупредил, что данные граждан в бесплатных VPN-сервисах в 95% случаев продаются и используются как коммерческими сервисами, так и мошенниками.
«Бесплатного сыра в ситуации, в которой мы существуем, не бывает. Поэтому чем-то мы платим. Первое, чем мы можем платить – это просмотром рекламы, второе – это продажей наших данных, как в легальном, так и в полулегальном виде на биржах. Также можно платить деньгами. Тут выбор за нами. Здесь возникает вопрос, потому что информирование о том, какие данные и кому продаются устроено очень плохо. В основном продажей VPN услуг занимаются маленькие компании. Поскольку они маленькие, мы не знаем, кто владеет и распоряжается данными», - подчеркнул он.
С ним согласился заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов, по словам которого, данные пользователей VPN-сервисов активно утекают в открытый доступ - в ноябре 2021 года были выложены в сеть данные 45,5 млн человек.
А интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заметил, что в нынешней ситуации следует установить VPN-сервисы на российские телефоны по умолчанию.
«Будь моя воля, я бы законодательно закрепил обязательство установки VPN на все устройства. Это дает реальную безопасность и безупречно работает. Но нужно понимать, что не только через VPN что-то воруют», - сказал он в пресс-центре НСН.
Ранее россияне лишились возможности скачивать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft. Пользователь с российским IP переходит на пустую страницу с надписью «404 — File or Directory not found». Данное ограничение можно обойти только с помощью VPN-сервисов.
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