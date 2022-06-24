Депутат Госдумы перечислил крупные утечки данных пользователей бесплатных VPN

Данные пользователей используются абсолютно по-разному, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов. 

Данные пользователей VPN-сервисов активно утекают в открытый доступ, в ноябре 2021 года были выложены в сеть данные 45,5 млн человек, рассказал заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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«Есть статистика и подборки за последние пару лет, когда данные пользователей уходили в свободный полет и использовались по-разному. Например, в июле 2020 года данные более 20 млн пользователей VPN появились в открытом доступе. В марте 2021 года база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов оказалась на рынке. Там были адреса электронной почты, пароли, логины и так далее. Это такая история, при которой все данные, которые вы как-то фиксируете в телефоне, могут оказаться в свободном доступе. Если люди разберутся, что у вас еще банковские приложения на телефоне и так далее, то это прямой путь к краже денег. А в ноябре 2021 года были выложены данные уже 45,5 млн пользователей», - сказал Кирьянов.

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в пресс-центре НСН отмечал, что данные граждан в бесплатных VPN-сервисах в 95% случаев продаются и используются как коммерческими сервисами, так и мошенниками.

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ФОТО: РИА Новости
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