Стубб: Мир переживает «эпоху тьмы» и переломный момент

Политик поделился своими мыслями на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в Брюгге. По его словам, сейчас наблюдается ситуация, подобная 1918, 1945 или 1989 годам.



Он добавил, что эпоха после окончания холодной войны закончилась, мировой порядок меняется.



Также финский лидер сослался на произведение американского теолога Рейнгольда Нибура «Дети света и дети тьмы». Он сказал студентам, что начал учебу в эпоху света, а они — в период тьмы. Стубб привел в пример проблемы, с которыми мир сталкивался 30 лет назад и сейчас. Глава Суоми надеется, что нынешнее поколение сможет выбраться из нынешней ситуации.



До этого президент Финляндии заявлял, что новый мировой порядок установится к 2030 году.

