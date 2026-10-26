Стубб: Мир переживает «эпоху тьмы» и переломный момент
Президент Финляндии Александр Стубб уверен, что мир переживает так называемую «эпоху тьмы» и переломный момент, сравнимый с окончанием Второй мировой или холодной войн. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик поделился своими мыслями на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в Брюгге. По его словам, сейчас наблюдается ситуация, подобная 1918, 1945 или 1989 годам.
Он добавил, что эпоха после окончания холодной войны закончилась, мировой порядок меняется.
Также финский лидер сослался на произведение американского теолога Рейнгольда Нибура «Дети света и дети тьмы». Он сказал студентам, что начал учебу в эпоху света, а они — в период тьмы. Стубб привел в пример проблемы, с которыми мир сталкивался 30 лет назад и сейчас. Глава Суоми надеется, что нынешнее поколение сможет выбраться из нынешней ситуации.
До этого президент Финляндии заявлял, что новый мировой порядок установится к 2030 году.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Офицер армии США предупредили о последствиях блокады Калининграда
- Путин поручил правительству доложить о возможностях изменения семейной ипотеки
- Стубб: Мир переживает «эпоху тьмы» и переломный момент
- Путин поручил рассмотреть изменение порядка начисления социальных выплат
- В Минобрнауки утвердили объем бюджетных мест в вузах на 2027-2028 год
- Посольство РФ в Армении ответило на слова главы Ширакской области об «Иванах»
- Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен готовит реформу ведомства
- В Госдуме высказались о ценах на квартиры в России в будущем
- Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников за день 26 октября
- Военный эксперт раскрыл подробности об опасном российском оружии «Филин»