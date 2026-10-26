В Минобрнауки утвердили объем бюджетных мест в вузах на 2027-2028 год
Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру контрольных цифр приёма на 2027-2028 учебный год. Распределение мест между вузами пройдет по конкурсу до 29 декабря.
Замминистра науки и высшего образования Елена Тумакова уточнила, что при формировании цифр учитывали заявки субъектов, прогноз Минтруда и предложения крупнейших предприятий.
При этом сохраняется приоритет доступности высшего образования: не менее 73% мест направят в региональные вузы. На очный бакалавриат и специалитет заложат свыше половины бюджетных мест, на очную магистратуру — треть объема.
Для исторических территорий РФ контрольные цифры приема устанавливают отдельно исходя из потребностей субъектов.
Наибольшее количество мест традиционно предусмотрели для инженерно-технических, естественнонаучных, медицинских, педагогических и сельскохозяйственных направлений.
С учетом прогноза Минтруда и итогов приемной кампании-2026 увеличили объем мест по специальностям, обеспечивающим технологическое лидерство: машиностроение — на 516, информатика и вычислительная техника — на 290, клиническая медицина — на 283, ядерная энергетика — на 241, информационная безопасность — на 236, прикладная геология и нефтегазовое дело — на 181, кораблестроение — на 124, техника наземного транспорта — на 96 мест. До 1 ноября объем и структуру контрольных показателей утвердят через приказ Минобрнауки.
На днях писали, что в университетах хотели повысить число бюджетных мест по востребованным у олимпиадников направлениям.
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