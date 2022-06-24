Мариничев предложил устанавливать VPN на все смартфоны по умолчанию

«Мы как-то демонизируем VPN и воспринимаем его исключительно как некий сервис для обхода блокировок и попадания на запрещенные сайты. Это, кончено, далеко не так. VPN полезен. Будь моя воля, я бы законодательно закрепил обязательство установки VPN на все устройства. Это дает реальную безопасность и безупречно работает. Но нужно понимать, что не только через VPN что-то воруют. Естественно, злоумышленники хотят, чтобы был установлен их зловредный код на вашем устройстве. И его можно поставить в том сервисе, который вам необходим. Сейчас бум VPN и вдруг раз и открылась в небе дыра: нужен VPN, чтобы попасть на какой-то сервис. Люди начинают метаться в поисках VPN, но невозможно определить, хороший он или плохой. Люди ставят VPN на свой страх и риск», - сказал Мариничев.

Ранее сообщалось, что число пользователей VPN-сервисов в России в период с января по апрель 2022 года выросло в 53,5 раза. Самыми популярными приложениями стали OpenVPN и WireGuard.

