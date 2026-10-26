Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен готовит реформу ведомства

Также ведомство учитывает предложения сотрудников и результаты сравнения с другими организациями. Итоговый пакет конкретных рекомендаций должен подготовить комиссар по бюджету и госуправлению Петр Серафин. Окончательные предложения по перестройке работы ожидаются до конца нынешнего года.



При этом фон дер Ляйен поручила работу Серафину еще в сентябре 2024 года. Речь идет об анализе структуры, распределения ресурсов, внутренних процедур и использования новых технологий. В ЕК считают, что основная цель — сократить ненужную бюрократию и улучшить взаимодействие между подразделениями.



Ранее 13 стран призвали Еврокомиссию перепроверить и упростить законы.

