Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен готовит реформу ведомства
Группа внешних экспертов под руководством бывшего генсекретаря Еврокомиссии Катрин Дэй передала коллеге Урсуле фон дер Ляйен доклад о реформе органа. Об этом пишет РИА Новости.
Также ведомство учитывает предложения сотрудников и результаты сравнения с другими организациями. Итоговый пакет конкретных рекомендаций должен подготовить комиссар по бюджету и госуправлению Петр Серафин. Окончательные предложения по перестройке работы ожидаются до конца нынешнего года.
При этом фон дер Ляйен поручила работу Серафину еще в сентябре 2024 года. Речь идет об анализе структуры, распределения ресурсов, внутренних процедур и использования новых технологий. В ЕК считают, что основная цель — сократить ненужную бюрократию и улучшить взаимодействие между подразделениями.
Ранее 13 стран призвали Еврокомиссию перепроверить и упростить законы.
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