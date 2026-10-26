Посольство РФ в Армении ответило на слова главы Ширакской области об «Иванах»

Посольство РФ в Армении в своем Telegram-канале выразило недоумение из-за записи губернатора Ширакской области Давида Арушаняна. В ней он упомянул неких «Иванов». По мнению дипмиссии, это напоминает лексикон немецких нацистов времен Великой Отечественной войны.

Армянский политолог усомнился, что российская военная база уйдет из республики

В посольстве объяснили, что не хотели бы думать, будто глава региона, в котором находится 102-я российская военная база и пограничники, считает допустимыми публичные провокационные высказывания.

В ведомстве добавили, что это противоречило бы духу многовековой дружбы между народами двух стран.

Сам же чиновник в своем посте от 17 октября писал: «Гюмри — не ваш "Нижний Табор", а гюмрийцы — не ваши "Иваны"».

До этого МИД заявил о готовности Москвы обсуждать базу в армянском регионе.

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ФОТО: ТАСС/Патрин Александр
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