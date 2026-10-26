Посольство РФ в Армении ответило на слова главы Ширакской области об «Иванах»

В посольстве объяснили, что не хотели бы думать, будто глава региона, в котором находится 102-я российская военная база и пограничники, считает допустимыми публичные провокационные высказывания.



В ведомстве добавили, что это противоречило бы духу многовековой дружбы между народами двух стран.



Сам же чиновник в своем посте от 17 октября писал: «Гюмри — не ваш "Нижний Табор", а гюмрийцы — не ваши "Иваны"».



До этого МИД заявил о готовности Москвы обсуждать базу в армянском регионе.

