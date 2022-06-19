Санкции и ПО. В России поспорили о качестве российской альтернативы западному софту
Разработчики отечественного программного обеспечения (ПО) без поддержки государства не смогут создать качественную альтернативу западному софту, стране снова угрожает пиратство, считают эксперты российской IT-индустрии.
Россияне не могут скачать Windows 10 и 11 с официального сайта американской компании Microsoft. Об этом сообщает CNews.
«Россияне лишились возможности скачивать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft», — отмечается в публикации.
Россия готова к переходу на отечественное программное обеспечение, которое с легкостью заменит все привычные аналоги по функционалу. На сегодняшний день российские системы даже превосходят Microsoft в сфере офисного ПО, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«У нас есть позитивные кейсы, у нас есть аналоги по всем фронтам: операционные системы – это такие Linux-подобные системы, а что касается офисного программного обеспечения – замена систем документов, презентаций и так далее – у нас есть абсолютно шикарные системы российские, которые требуют, конечно, времени к визуальной адаптации, но по функционалу абсолютно подходят. Самая интересная, на мой взгляд, Р7-Офис, которая имеет богатую историю и отличный функционал, который на 150% готов заменить Microsoft. Сейчас, если не ошибаюсь, какие-то учреждения могут получить этот продукт даже бесплатно», - отметил он.
Однако, российские дизайнеры и иллюстраторы из-за действия антироссийских санкций столкнулись с невозможностью оплатить профессиональную версию программы для редактирования и создания графики Adobe Photoshop. При этом в Минцифры рекомендуют найти ей замену в российском реестре программного обеспечения.
Руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России до сих пор нет готовых решений, которые могли бы закрыть все потребности графических дизайнеров.
«Эта проблема касается и типографий, которые должны это все напечатать. То есть существует целая цепочка, которая пользуется одним программным обеспечением. На текущий момент в России нет программного обеспечения, которое бы эту проблему закрывало. Есть другие альтернативы, тоже международные, но то, что предлагает Adobe – это самые современные решения. Они должны быть системными. Достаточно сильное профессиональное программное обеспечение есть у Apple. Но с точки зрения импортозамещения – в России аналогов нет», - рассказал он.
Государство должно помогать производителям видеоигр не потерять бизнес в России, так как они вносят серьезную часть в бюджет страны, но отечественные разработчики не смогут честно обойти санкции. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.
«Российские компании по производству видеоигр конкурентоспособны на мировом рынке. Не только в Москве, но и, например, в Якутске работала очень сильная компания на весь мир. Обходить возникшие из-за санкций ограничения для того, чтобы играть – можно, но для того, чтобы разрабатывать игры в легальном поле – это чревато и будет похоже на пиратство. Мы боролись с пиратством 20 лет, и теперь есть риск выпустить его на свободу. Прежде всего это нанесет ущерб российскому софторному бизнесу. Поэтому здесь не вопрос только УК, мы не хотим разрушить ту культуру, за которую боролись», – заключил Комлев.
Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на форуме Tadviser Summit заявил, что крупные отечественные компании, которые приобретали специализированное программное обеспечение у разработчиков за границей, не останутся без софта. Глава Минцифры анонсировал создание отраслевых комитетов, которые будут принимать стратегические решения по импортозамещению программного обеспечения в конкретных отраслях. По словам Шадаева, у России имеется немало собственных наработок в этой области.
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