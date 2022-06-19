Санкции и ПО. В России поспорили о качестве российской альтернативы западному софту

Государство должно помогать производителям видеоигр не потерять бизнес в России, так как они вносят серьезную часть в бюджет страны, но отечественные разработчики не смогут честно обойти санкции. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

«Российские компании по производству видеоигр конкурентоспособны на мировом рынке. Не только в Москве, но и, например, в Якутске работала очень сильная компания на весь мир. Обходить возникшие из-за санкций ограничения для того, чтобы играть – можно, но для того, чтобы разрабатывать игры в легальном поле – это чревато и будет похоже на пиратство. Мы боролись с пиратством 20 лет, и теперь есть риск выпустить его на свободу. Прежде всего это нанесет ущерб российскому софторному бизнесу. Поэтому здесь не вопрос только УК, мы не хотим разрушить ту культуру, за которую боролись», – заключил Комлев.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на форуме Tadviser Summit заявил, что крупные отечественные компании, которые приобретали специализированное программное обеспечение у разработчиков за границей, не останутся без софта. Глава Минцифры анонсировал создание отраслевых комитетов, которые будут принимать стратегические решения по импортозамещению программного обеспечения в конкретных отраслях. По словам Шадаева, у России имеется немало собственных наработок в этой области.



