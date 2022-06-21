Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста цен на тарифы Tele2
Минцифры РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверят обоснованность резкого роста цен тарифов у оператора Tele2. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что абоненты оператора были проинформированы об увеличении цены на тарифы в 1,5 раза. В Минцифры заявили, что запрос о предоставлении обоснования повышения цен уже направлен оператору.
Как отметили в ведомстве, в случае выявления необоснованности оператор получит предписание вернуть цены на прежний уровень.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+5 167 / сут.
Умерли
381 тыс.+114 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+6 163 / сут.
- Небензя: украинцы остаются родным и дружественным народом
- В Минобороны заявили об эвакуации 2 млн украинцев в РФ
- В Элисте открыли памятник Виктору Цою, над которым работали 10 лет
- Белый дом выразил потрясение словами Пескова о смертной казни для американцев
- Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста цен на тарифы Tele2
- Пилот потерпевшего крушение Су-25 в Ростовской области погиб
- Совет директоров Twitter выступил за продажу компании Маску
- Домашний арест Додона продлен еще на 30 дней
- Поезда запустят между Крымом и Мелитополем с 1 июля
- СМИ: военный самолет упал в Ростовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru