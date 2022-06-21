Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста цен на тарифы Tele2

Минцифры РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверят обоснованность резкого роста цен тарифов у оператора Tele2. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что абоненты оператора были проинформированы об увеличении цены на тарифы в 1,5 раза. В Минцифры заявили, что запрос о предоставлении обоснования повышения цен уже направлен оператору.

Как отметили в ведомстве, в случае выявления необоснованности оператор получит предписание вернуть цены на прежний уровень.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФАС
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