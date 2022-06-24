Разработчик сайта Кремля рассказал, как создать личный VPN
ПО, которое позволяет создавать VPN, с годами упрощается и становится доступным для всех, отметил в эфире НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Свой собственный VPN-сервис может создать любой человек, сейчас это можно сделать достаточно легко, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в пресс-центре НСН.
«Каждый человек может создать свой VPN. ПО, которое позволяет создавать VPN, с годами упрощается. Когда в текущей ситуации популярность подобных решений растет, то появляются инструменты, которые максимально упрощают эту работу. Существуют инструкции, где в пять-шесть шагов вы можете создать свой VPN-сервис, которым сможете пользоваться. Кстати, он будет, наверное, самый безопасный», - сказал Геллер.
Ранее сообщалось, что число пользователей VPN-сервисов в России в период с января по апрель 2022 года выросло в 53,5 раза. Самыми популярными приложениями стали OpenVPN и WireGuard.
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