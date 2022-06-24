Разработчик сайта Кремля рассказал, как создать личный VPN

«Каждый человек может создать свой VPN. ПО, которое позволяет создавать VPN, с годами упрощается. Когда в текущей ситуации популярность подобных решений растет, то появляются инструменты, которые максимально упрощают эту работу. Существуют инструкции, где в пять-шесть шагов вы можете создать свой VPN-сервис, которым сможете пользоваться. Кстати, он будет, наверное, самый безопасный», - сказал Геллер.

Ранее сообщалось, что число пользователей VPN-сервисов в России в период с января по апрель 2022 года выросло в 53,5 раза. Самыми популярными приложениями стали OpenVPN и WireGuard.

