Разработчик сайта Кремля рассказал, как создать личный VPN

ПО, которое позволяет создавать VPN, с годами упрощается и становится доступным для всех, отметил в эфире НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер. 

Свой собственный VPN-сервис может создать любой человек, сейчас это можно сделать достаточно легко, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в пресс-центре НСН.

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«Каждый человек может создать свой VPN. ПО, которое позволяет создавать VPN, с годами упрощается. Когда в текущей ситуации популярность подобных решений растет, то появляются инструменты, которые максимально упрощают эту работу. Существуют инструкции, где в пять-шесть шагов вы можете создать свой VPN-сервис, которым сможете пользоваться. Кстати, он будет, наверное, самый безопасный», - сказал Геллер.

Ранее сообщалось, что число пользователей VPN-сервисов в России в период с января по апрель 2022 года выросло в 53,5 раза. Самыми популярными приложениями стали OpenVPN и WireGuard.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрограммаРоссия
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