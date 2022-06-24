«Дешевле заплатить»: Чем бесплатный VPN отличается от платного

За использование VPN можно заплатить либо деньгами, либо личными данными, заявил в эфире НСН разработчик сайта Кремля. 

Данные граждан в бесплатных VPN-сервисах в 95% случаев продаются и используются как коммерческими сервисами, так и мошенниками, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в пресс-центре НСН.

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«Бесплатного сыра в ситуации, в которой мы существуем, не бывает. Поэтому чем-то мы платим. Первое, чем мы можем платить – это просмотром рекламы, второе – это продажей наших данных, как в легальном, так и в полулегальном виде на биржах. Также можно платить деньгами. Тут выбор за нами. Здесь возникает вопрос, потому что информирование о том, какие данные и кому продаются устроено очень плохо. В основном продажей VPN услуг занимаются маленькие компании. Поскольку они маленькие, мы не знаем, кто владеет и распоряжается данными. Во многом мы окунаемся в омут непонимания того, что происходит. А получается не очень красивая ситуация: данные в бесплатных VPN-сервисах в 95% случаев продаются и используются как коммерческими сервисами, так и мошенниками», - сказал Геллер.

Ранее сообщалось, что число пользователей VPN-сервисов в России в период с января по апрель 2022 года выросло в 53,5 раза. Самыми популярными приложениями стали OpenVPN и WireGuard.

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ФОТО: pxhere.com
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