«Миллиардные затраты: Регионы готовятся к ухудшению связи из-за ухода западных компаний

Мобильные операторы не могут должным образом поддерживать работу действующего оборудования из-за ухода с российского рынка западных производителей – больше всего страдают регионы, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Аналитики TelecomDaily подсчитали, что в России растет цифровой разрыв между столицей и регионами - год назад мобильный интернет в Москве был в 1,9 раза быстрее, чем по стране в целом, сейчас в 2,2 раза быстрее. При этом на фоне дефицита оборудования операторы продолжают инвестировать в столичный рынок, где вложения окупаются быстрее.

«Статистика звучит немного угнетающе, но на самом деле связь в регионах и мобильный интернет не так уж и плох. Хотя я сам свидетель того, как в очень большом Волжском городе – 17 километров от центра – очень плохо уже работали мессенджеры. В больших городах нет проблем, если отъехать от миллионника на километра три-пять – уже могут быть проблемы со связью», - отметил Букштейн.