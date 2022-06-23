«Миллиардные затраты: Регионы готовятся к ухудшению связи из-за ухода западных компаний
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн отметил, что из-за ухода производителей оборудования операторы работают в условиях «форс-мажора».
Мобильные операторы не могут должным образом поддерживать работу действующего оборудования из-за ухода с российского рынка западных производителей – больше всего страдают регионы, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Аналитики TelecomDaily подсчитали, что в России растет цифровой разрыв между столицей и регионами - год назад мобильный интернет в Москве был в 1,9 раза быстрее, чем по стране в целом, сейчас в 2,2 раза быстрее. При этом на фоне дефицита оборудования операторы продолжают инвестировать в столичный рынок, где вложения окупаются быстрее.
«Статистика звучит немного угнетающе, но на самом деле связь в регионах и мобильный интернет не так уж и плох. Хотя я сам свидетель того, как в очень большом Волжском городе – 17 километров от центра – очень плохо уже работали мессенджеры. В больших городах нет проблем, если отъехать от миллионника на километра три-пять – уже могут быть проблемы со связью», - отметил Букштейн.
При этом, по его словам, санкции сыграют не последнюю роль в возможном ухудшении связи в регионах – операторы вынуждены искать новые способы поддерживать и ремонтировать имеющиеся антенны и башни.
«Сейчас то, что называется в коммерческих договорах «форс-мажор» - обстоятельство непреодолимой силы из-за санкций, из-за прекращения поставок оборудования. Конечно, придется немного людям потерпеть. Уход Ericson и Nokia, конечно, серьезно усложнит жизнь операторам не только в развитии, но хотя бы в поддержании того гигантского парка антенн, башен, который сейчас существует. Он огромен, десятками тысяч исчисляется, его надо поддерживать, ремонтировать, что-то заменять», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Букштейн отметил, что просто заменить производителей не получится, придется использовать возможности параллельного импорта, но и в этой связи есть ряд проблем, которые предстоит решить.
«Пока не решен вопрос, кто будет поставлять расходные материалы и запчасти для систем. Я подозреваю, что вариантов очень мало, потому что заменить на другого производителя нереально, это миллиардные затраты. Получить параллельным импортом – возможно, но это еще надо посмотреть, это ведь не носки, нужен сертификат, «левой» продукции быть не должно. Тут и государства интерес – наверное, будут какие-то субсидии, чтобы поддержать работу в этом направлении. Не знаю, как операторы договорятся с государством, но, видимо, будут кредиты под невысокий процент, развитие не остановится. Но на какое-то время оно будет умеренными темпами идти, к сожалению. Сейчас оборудование работает напряженно, из-за чего операторы стали безлимитные тарифы ограничивать, приходится повышать цены. В такой обстановке ожидать понижения цен нереально», - добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что на фоне прекращения Nokia, Ericsson и Huawei поставок сетевого оборудования в РФ отечественные компании намерены импортировать б/у базовые станции. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что это не приведет к ухудшению качества связи.
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